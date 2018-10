Concejal Curi pide consultar cómo se gastaron los recursos en 2018

Conocer, en la coyuntura del estudio del proyecto de presupuesto 2019, cómo se ha venido ejecutando el Plan de Desarrollo que aprobó el Concejo Distrital para este año, fue lo que el concejal Javier Curi propuso ayer a los cabildantes.

El militante del Partido Liberal pidió “aprovechar esta oportunidad para realmente conocer cómo se viene ejecutando ese Plan de Desarrollo, que no nos digan simplemente cuánto se han gastado sino cómo se han gastado esos recursos en los diferentes programas”.

“Por ejemplo -precisó-, en ese presupuesto de 2018, que aún no finaliza, para recursos de libre inversión se destinaron 180 mil millones de pesos, de los cuales 45 mil millones de pesos se iban a infraestructura y unos 58 mil millones de pesos se asignaron a educación. En esos dos rubros se concentraban unos 100 mil millones de pesos, y sería bueno que esta Corporación conociera cómo ha sido la ejecución, cuáles han sido los resultados, cuál el impacto que han tenido esas inversiones de libre destinación en la población beneficiaria”.

Curi señaló que “de igual manera, este año presupuestamos alrededor de 474 mil millones de pesos por ingresos corrientes de libre destinación. Me gustaría conocer si efectivamente ese recaudo se ha dado, si dentro de las arcas públicas contamos con esos 474 mil millones de pesos”.

Y sugirió que para estudiar el proyecto de presupuesto del año entrante se tenga en cuenta el cronograma con el que se estudió el presupuesto del año en curso. “El año pasado lo iniciamos el 4 de noviembre. En esta oportunidad deberíamos arrancar prácticamente la primera semana de octubre si es posible (...) Uno, siguiéndose por esta misma metodología, puede ir con cada uno de los secretarios definiendo los días en los cuales estudiaríamos la ejecución, por programa y sector, más lo que nos van a presentar en el presupuesto de 2019”.

En respuesta a esa petición, Wilson Toncel, presidente del Concejo, manifestó que mañana o pasado mañana “sería radicado el proyecto de acuerdo de presupuesto año fiscal 2019. Una vez tengamos radicado ese proyecto de acuerdo en la Corporación haremos la agenda y el cronograma pertinente para que los distintos funcionarios de la administración comuniquen y expresen, no solo a la plenaria sino a la ciudad, qué se ha hecho este año con ese presupuesto y qué se aspira a hacer el año entrante con ese presupuesto”.

El alumbrado

En nombre de la bancada del Partido Liberal, el concejal Javier Curi se refirió además a la concesión del alumbrado público. “Sabemos que hacia el mes de julio se dieron unas actuaciones para tratar de armar un proceso de consultoría. Esas actuaciones fueron suspendidas y hasta la fecha no sabemos cuál va a ser la decisión que se tiene que tomar con relación a esta concesión, y sabemos muy bien, porque así nos informaron, que termina en diciembre de este año. No quisiera verme sorprendido en que se le va a hacer un adicional porque no hay tiempo para llevar a cabo una licitación pública”.

Pidió a la administración de Pedrito Pereira “que en caso de que no haya la posibilidad de arrancar un proceso licitatorio, por lo menos haya unos planes de contingencia claros y transparentes”.

Elección de mesa directiva

Mientras se definen las fechas para estudiar el proyecto de presupuesto, Toncel fijó este sábado como el día de elegir a la mesa directiva para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La elección se iniciará a partir de las 8 de la mañana.