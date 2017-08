Concejales eran conscientes que votar por Nubia Fontalvo podía meterlos en líos

En la misma grabación donde queda evidenciado esto, los concejales también hacen referencia a que posiblemente hubo irregularidades en la contratación de la empresa encargada del concurso de mérito.

El audio grabado el 7 de enero de 2016, apenas unos días antes de que se produjera la primera elección de Nubia Fontalvo como contralora distrital de Cartagena, demuestra que el concejal Jorge Useche y Javier eran plenamente conscientes que la inclusión de esta mujer en la terna era irregular por cuanto ni siquiera había alcanzado el puntaje requerido en el concurso de merito realizado para elegir el titular de este cargo.

En la conversación entre los dos cabildantes, Javier trata de persuadir a Useche diciéndole que una posición formal frente al tema de la elección del contralor sería no votar por la terna porque esa “señora” ni siquiera pasó el examen. A la inquietud de Javier, Useche le responde que está de acuerdo con él y ante eso Javier reflexiona que no votar por ella, políticamente significa quedar por fuera del pastel.

Al final los hechos hablan por si solos y evidencian la decisión tomada por Javier y Useche. Ambos votaron para que Nubia Fontalvo se posesionara como contralora de Cartagena.

Hombre (identificado por la Fiscalía como Javier): No yo lo que pienso es que en cuanto a la Contraloría… a ver incluido en la terna a la señora esa que no pasó e examen, yo te voy a decir una cosa, yo pensaría que una posición formal frente al tema es ni siquiera votar la terna, es decir.

Jorge Useche: Yo estoy de acuerdo contigo.

Hombre: Lo que pasa es que eso políticamente tiene aja una cereza que queda fuera del pastel.

Jorge Useche: Aja tu sabes que es mejor porque tu sabes cómo estamos nosotros.

Hombre: Sí señor esa terna no se debe votar por lo menos tengo claro el tema de contraloría, ese tema no se puede votar porque es que está mal integrada, hay un vicio en su integración porque metieron a una persona que no cumplía con los requisitos, refiriéndome específicamente al examen no cumplía los requisitos para estar ahí y entonces así tú votes, así no votes por ella sino por cualquiera de los tres miembros de la terna hay un problema; yo te diría que con respecto al tema del contralor sean prudente y yo no voto por que simplemente pienso que hay un vicio en la integración de la terna al incluir a una persona que no cumplía con los requisitos establecidos en el concurso listo; se acabo.

EL CONTRATO CON NEUROMID

En este mismo audio los concejales hablan de posibles irregularidades en el contrato con Neuromid, la compañía encargada de hacer el concurso de mérito para elegir a la contralora.

Jorge Useche: y lo otro.

Hombre: Ya lo otro es que ya nada que hacer, las criticas ya van ahí con respecto de la persona que buscaron para que hiciera el concurso entre comillas, que eso no fue un concurso, ahí hubo muchas irregularidades, pero al final el concejo anterior está entregando tres nombres, nada que hacer, yo no estoy de acuerdo con él, pero aja muy poco pueden hacer ya es criticar la forma en que se hizo el contrato con Neuromid.

Hombre: … que yo creo que sí hubo irregularidades en el contrato con Neuromid, yo sí creo que la hubo pero tú tendrías que probar eso, entonces no aguanta, osea eso hoy no está aprobado; como te digo hoy tú de buena fe tendrías que pensar que eso estuvo bien hecho.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.