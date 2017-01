Sobre encuesta de CCV: Concejales sienten que su trabajo se desconoce

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, cuyo sondeo se realizó entre octubre y noviembre de 2016, arrojó que el 69% de una muestra de 1009 personas encuestadas tienen una imagen desfavorable del Concejo.

Los datos fueron revelados el jueves en Cartagena ante el gabinete distrital y miembros de la sociedad civil de Cartagena.

Javier Curi, concejal y presidente de la corporación en 2016, expresó sobre los resultados que: “Mi tesis es que cuando el ciudadano no conoce de una corporación, y si le piden opinión de ello, pues va a ser sesgada su respuesta; yo he insistido en que sobre las instituciones como el Concejo de Cartagena, muy rara vez los ciudadanos saben lo que hacen o para qué sirven, y desde que asumí como concejal y presidente el año pasado, he promovido incansablemente que se divulgue todo el trabajo del Concejo”.

Curi advirtió que las malas notas que le asigna Cartagena Cómo Vamos, en un periodo en el cual lideró la corporación se deben a varios factores.

“He insistido en una renovación de la forma de divulgar el trabajo del Concejo, y creo que no debe ser a través de Funcicar o de organizaciones externas sino de un trabajo interno integral, pero tenemos falencias: hay fallas en el manejo de medios y la divulgación; no tenemos una oficina de informática y sistemas; somos el único Concejo con una dirección comunal, pero que hay que mejorar; por eso en este periodo vamos a promover cabildos abiertos para debatir los grandes macroproyectos; porque la ciudad debe tener una política clara de gobernabilidad y de lo fiscal”, dijo Curi.

El concejal, Lewis Montero, quien asume la presidencia este año agregó sobre el tema que: “La medición que hace la firma Ipsos Napoleón para Cartagena Cómo Vamos, la hace hasta octubre del año pasado, y debieron hacerla hasta diciembre donde tuvimos un trabajo intenso en el Concejo: aprobamos el Plan de Drenajes Pluviales y otros proyectos; pero acepto que tuvimos un año turbulento por los varios problemas en la Procuraduría y Fiscalía y eso generó ruido, pero después repuntamos”.

“Vamos analizar la encuesta para este año poder mejorar; sí creo que tenemos que mejorar, sacarla más, visibilizarla para que la gente sepa qué hace el Concejo, porque tengo claridad de que el cartagenero desconoce muchas de las actividades de esta Corporación. Como presidente este año ese es mi reto, promover el trabajo del Concejo”, apuntó Montero.

En 2016, en efecto varias demandas electorales se hicieron contra varios concejales entre ellos Zaith Adechine, quien perdió la curul por ser el hermano de una funcionaria con un contrato con el Distrito. Otra orden de la Procuraduría buscaba tumbar a 16 concejales por la elección de la Contralora Distrital pero fueron absueltos.

“La percepción debe ser objetiva”: Pión

El concejal César Pión, quien asumirá como segundo vicepresidente este año, consideró que: “La percepción se mueve como se mueve la economía, es resultado, el reflejo de un problema que tiene la ciudad, en su movilidad, el empleo informal, inseguridad, espacio público y los actores de la función pública son tocados por esa percepción”.

“Pero desde una óptica objetiva por ejemplo, la ciudad por primera vez en ingresos corrientes de libre destinación ha llegado a 407 mil millones de pesos sin amnistía; por primera vez se definió el Plan de Drenajes Pluviales con ideas del mismo Concejo, vamos a discutir la Quinta Avenida de Manga, hemos solucionado la Primera Avenida por Valorización; la defensa Costera”, agregó.

“Pero la percepción es lo que la gente cree que está sucediendo y en la mayoría de los casos hay desconocimiento; pero hay que escuchar a la gente aunque sea diferente. El problema de la ciudad es de todos. Aquí hace falta una divulgación de la función pública”, dijo Pión.

El concejal Luis Cassiani, quien asumirá la primera vicepresidencia dijo que: “Hoy más que nunca debemos seguir trabajando en equipo con el gobierno desde el Concejo, ya que en la medición de Cartagena Cómo Vamos quien pierde o gana es la ciudad; las debilidades de la sociedad serán la fortaleza para que Cartagena logre los alcances y las estadísticas sean favorables”.

“Desde la junta directiva apoyaremos este trabajo en el cual todos debamos ser responsables para el bien de Cartagena y ver su realidad y no una realidad maquillada y llena de falencias”, concluyó.

Múnera opina

Para el exconcejal David Múnera “el Concejo creó su mala fama; porque debe ser independiente del alcalde; debe controlarlo y vigilar el uso de los recursos, pero si sigue aprobando proyectos de acuerdo inconvenientes para la ciudad sin estudios ni diseños eso genera suspicacia y daña su función constitucional”.