Concejo cuestiona, pero Transcaribe anuncia que sí invertirá en vías

A la plenaria del Concejo acudieron líderes barriales y dirigentes del transporte, para participar en el debate de control político a Transcaribe.

Los ciudadanos y representantes de la empresa Transcaribe acudieron en cumplimiento de la proposición 066, en donde se realizó un cuestionario de 17 preguntas concernientes a la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Se abordaron aspectos como nuevas rutas, estado de las vías, chatarrización para el reemplazo de buses del servicio público por vehículos de Transcaribe, plan tarifario, sostenibilidad del sistema, entre otros.

La malla vial

Para el concejal citante del debate, César Pión, uno de los mayores problemas es el estado de las vías.

“El transporte informal no se acabará en Cartagena mientras no tengamos las vías internas en buen estado y haya un cubrimiento completo de Transcaribe. Creemos que no ha servido de nada haber iniciado tarde su puesta en marcha porque aún se siguen cometiendo errores. Con este control político dejamos constancia ante los órganos de control que el sistema está en riesgo de colapsar, y genera un detrimento económico a las familias que han vivido de los buses tradicionales durante años”, planteó Pión.

Un ciudadano, Fidian García, se mostró preocupado por el mal estado de las vías en su barrio, Martínez Martelo. Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, y Álvaro Tamayo, director de operaciones, hablaron en representación de la empresa. Ripoll anunció que sí habrá una inversión en vías.

“Sobre la infraestructura vial, en el Conpes del 2015 se aseguraron $50 mil millones con recursos del los ministerios de Hacienda y Transporte, y en junta directiva se aprobó un proceso licitatorio para la rehabilitación de 12 kilómetros vías y más de 7 kilómetros de vías nuevas de precarga”, sostuvo Ripoll. El gerente explicó que el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) es una estrategia o salvavidas para salvar de huecos fiscales al sistema.

Chatarrización

Por su parte, el líder Fredy Castro se refirió al supuesto cartel de la chatarrización y sostuvo que fue una de las personas que denunció ese presunto fraude. El gerente Ripoll le respondió que, desde que llegó a Transcaribe, él mismo se dirigió a la Fiscalía a instaurar una denuncia sobre esa situación, lo cual está en investigación.

Sobre la chatarrización, proceso que permite el reemplazo gradual de los buses del servicio público por los de Transcaribe, dijo que el Concejo estudia un proyecto para aprobar unos $20 mil millones en crédito y seguir desarrollándola.

El concejal Pión pidió que tanto el Distrito como Transcaribe suministren toda la información sobre lo actuado en esa materia.

“Transcaribe promueve la informalidad porque las rutas que están sacando de circulación no son reemplazadas de la misma forma, y tampoco ha cumplido con todos los compromisos económicos cuando se chatarrizan buses y busetas”, sostuvo Héctor Sierra, propietario de vehículos del transporte público colectivo (TPC).

El concejal Dagoberto Macías cree que habría un impacto negativo en Transcaribe, que se puede incrementar si la administración distrital le sigue invirtiendo recursos.

“Lo primero es comprar los buses y después arreglamos las vías o primero arreglamos las vías y después compramos los buses. Aquí hay un tema que está al revés, por eso la gente se queja de tanto problema y se genera el impacto negativo”, dijo Macías.

Frase:

"Creo que Transcaribe está en riesgo de colapsar, y genera un detrimento económico a las familias que han vivido de los buses tradicionales durante años”

César Pión, concejal.