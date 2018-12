Concejo dijo sí a un año más de concesión del alumbrado

Las inversiones

para 2019

“Prórroga evitaría fallas en servicio”

“Lo anterior podría suponer una falla de planeación; y la prórroga se hace necesaria para no afectar la prestación del servicio”, dice la ponencia. Uno de los argumentos para que no se diera este estudio, fue la inestabilidad institucional en el Distrito.

Es un compromiso del Distrito adelantar el estudio que precise las condiciones para una nueva concesión o para definir el modelo de operación del alumbrado; lo que actualmente no da tiempo porque la fecha de culminación del contrato está muy cerca.

La votación

Votaron sí a la autorización de una prórroga de la concesión de alumbrado los concejales David Caballero, Javier Curi, Judith Díaz, Dagoberto Macías, Óscar Marín, Rafael Meza, Lewis Montero, Rodrigo Reyes, y Wilson Toncel. Un voto no fue posible porque se encontraba ausente el concejal César Pión, quien llegó después y se abstuvo de votar el articulado, lo cual explicó.

“Aunque no pude votar este proyecto por razones de salud, me uno al estudio de la comisión para ratificar que la ciudad no puede quedar desprotegida.

“Sugerí que la administración revise actos administrativos que tienen que ver con la tasa de retorno o los conceptos emitidos por las contralorías para cuando vayan a definir lo hagan con todos los argumentos, para no cometer errores”, explicó César Pión.