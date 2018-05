Concejo iría a extras para votar y decidir sobre exoneración tributaria

El proyecto de acuerdo que establecerá exoneraciones del impuesto de Industria y Comercio para las nuevas empresas que se constituyan, instalen o relocalicen en el Distrito fue aprobado en primer debate y se espera que, luego de una convocatoria a extras del Concejo, sea aprobado en segundo debate. El Concejo clausuró su primer periodo de sesiones el pasado jueves, y el viernes tomó posesión el nuevo alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, a quien le corresponderá convocar al Concejo a sesiones extraordinarias para debatir esta iniciativa.

Opinan gremios

La directora de Fenalco seccional Bolívar, Mónica Fadul, durante la audiencia al proyecto, se refirió a que municipios como Turbaco y ciudades como Barranquilla logran sacarle ventaja a Cartagena en cuanto a incentivos tributarios.

Fadul considera que es una oportunidad para la formalización del empleo en una ciudad con un alto índice de informalidad.“Es una oportunidad histórica para lograr la voluntad de empresas interesadas en invertir en la ciudad y apalancar la generación de empleo de mano de obra local formalizada”, dijo Fadul

“Si este proyecto de acuerdo es viable lograría darnos un gran espaldarazo porque se fortalecerían los encadenamientos productivos en Cartagena y se evitaría el retiro de empresas del Distrito”, dijo a su turno la directora de Invest in Cartagena y Bolívar, María Camila Salas.

Salas pidió durante la audiencia, además, que el proyecto especifique el tipo de empresas que no gozarían de este beneficio, como casinos o burdeles. “Si queremos cuidar la imagen de la ciudad no se debería incrementar este tipo de empresas”.

Aumentaría la rentabilidad

El concejal de La U, César Pión, dijo que esta iniciativa aumentaría la rentabilidad y por ende, atraería mayores inversiones a Cartagena, pero precisó que se debe realizar un análisis integral donde se exponga la financiación que requiere el Distrito a través de sus impuestos.

El concejal liberal Javier Curi destacó que desde el 2014 la administración le debe a la ciudad un nuevo Estatuto Tributario y sugirió el mismo análisis de su Pión.

Sectores exonerados

La exoneración se aplicaría a los sectores productivos manufactureros, logísticos, logístico-portuarios, marítimos, petroquímico-plásticos, de procesos de transformación, agroindustriales, astilleros; a los sectores de la construcción, reparación naval, bienes y servicios petroleros (offshore), energías renovables, desarrollo de infraestructura inmobiliaria para el turismo, salud, vivienda (no VIS), comercio, innovación o servicios de software y servicios de tecnología, que generen entre uno y tres nuevos empleos locales directos, entre otros requisitos.