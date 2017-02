Concejo pide al Distrito conocer detalles del PEMP

Una reunión rápida de la secretaria de Planeación con concejales puso en conocimiento el estado de uno los documentos más esperados en la ciudad: el del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena de Indias y sus zonas de influencia (PEMP).

En la reunión, la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina, reveló a los concejales que “el diseño final del PEMP está más avanzado incluso que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)” y “será presentado ante el Ministerio de Cultura en 45 días, en abril”.

La funcionaria, por petición del Concejo, se reunió con miembros de esta corporación para tratar los temas clave que tienen que ver con el urbanismo y la reorganización de la ciudad. Dentro de los puntos estuvo la necesidad de acelerar el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial (POT); y el otro tema obligado por estos días, es el de la construcción de marinas.

El atraso del PEMP

Los planes especiales de manejo y protección (PEMP) de centros urbanos, o áreas turísticas en distritos como Cartagena, se convirtieron en el instrumento de planeación y gestión del patrimonio cultural de la Nación, tal como lo explica el Ministerio de Cultura.

“Los PEMP establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural o de los bienes que pretendan declararse como tales, si a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere, en el marco de lo establecido por el decreto 763 de 2009”, dice la norma.

Desde 2010 en Cartagena, siendo la alcaldesa Judith Pinedo, se formuló y diseñó un PEMP el cual fue presentado ante el Mincultura. Este fue devuelto con correcciones; pero sobrevino la administración de Campo Elías Terán, la crisis administrativa por su muerte y el periodo atípico del alcalde Dionisio Vélez en 2013.

Ante el inminente traslado de la Base Naval a un nuevo sitio, y la posibilidad de utilizar ese lote a la entrada de Bocagrande para construir áreas urbanas, recreativas y residenciales, la necesidad de un PEMP para la ciudad volvió al centro de la discusión pública.

Pero después de la administración Vélez, es la primera vez que se tiene noticia del plan en la administración del alcalde Manolo Duque.

“El Concejo debe conocerlo antes”: concejales

Los concejales Lewis Montero, presidente de la Corporación este año, y David Dáger, advirtieron que es importante que “el Concejo conozca en detalle el documento nuevo con todas las modificaciones que se le imprimieron desde la administración de Judith Pinedo”.

“Es importante conocer este documento porque va a definir muchos proyectos trascendentales en la ciudad que están en curso como el nuevo centro administrativo de la administración distrital que quedaría en Chambacú, entre otras obras”, dijo Montero.

Reunión con Gaviria

El presidente del Concejo anunció que el próximo 16 de febrero habrá una reunión con el director nacional de Planeación, Simón Gaviria, para tratar todos los temas relacionados con el PEMP y el POT.

Protección del Centro Histórico

Por su parte, el concejal David Dáger explicó que “existe un cronograma que el gobierno ya tiene y el Concejo espera esa información sobre el PEMP específicamente. Acogidos a ese cronograma vamos a revisar la propuesta como tal y mirar cómo quedarían las diferentes zonas de influencia del Centro Histórico; aclarar aspectos sobre lotes como el de la antigua Electrificadora de Bolívar; la Base Naval; y cómo se va a ejercer realmente la protección del Centro Histórico y de los bienes culturales”.

“Por eso insistí a la secretaria de Planeación que debemos como concejales conocer el documento del PEMP que presentó la administración de Judith Pinedo y qué cambios le han hecho hasta el presente”.

Se sabe que ese primer diseño del PEMP incluía proyectos como el del empresario Carlos Mattos, de construir una torre con un puente en Chambacú al lado del Edificio Inteligente.

Aunque por ley no es del resorte del Concejo conocer los PEMP, para Dáger esta sería una estrategia clave para que no sea devuelto y no se vayan a cometer los mismos errores del pasado.

Dáger fue más allá y reveló que en cuanto al diseño del POT, esta administración de Manolo Duque está trabajando en un diseño totalmente nuevo.

“Lo que había hecho la administración de Dionisio Vélez era una actualización de nuestro viejo POT, pero ahora la administración Duque trabaja en el diseño integral de un POT al que llaman post moderno y eso el Concejo debe conocerlo”, dijo.