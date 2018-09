Concejo pide regular parqueo en calles de barrios y hará debate

Calles llenas de vehículos. Incluso grandes camiones y hasta buses parqueados, se aprecian desde que empieza el día en muchos sectores y calles principales en barrios de la ciudad.

El problema ha generado un deterioro de la convivencia vecinal, y derivado en algunos casos a enfrentamientos.

En el barrio Los Alpes, hace algún tiempo un vecino le disparó a otro por haber parqueado frente a su casa, en una calle. El problema afecta la movilidad y la calidad de vida.

Ante ello, una petición al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) hizo el Concejo para que regule, en los barrios de Cartagena, la utilización del espacio público como parqueaderos privados.

El concejal conservador Rodrigo Reyes denunció la falta de operativos que controlen esta problemática y mejore la movilidad en la ciudad. “Hay barrios donde tienen el cupo apartado durante el día, y en la noche usan estos espacios como parqueaderos, y los otros carros tienen que transitar por la mitad de una vía de dos carriles.

"Esto está pasando en varios barrios y por ende hay trancones en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

Respeto al peatón

El presidente del Concejo, Wilson Toncel, aseguró que la mayoría de los barrios padecen de falta de autoridad y de espacio público para los peatones y vehículos.

“El mal uso del espacio público se ha denunciado en este Concejo, un ejemplo claro lo denunciamos en el barrio Bocagrande, donde los parqueaderos públicos de la avenida San Martín han sido convertidos en terrazas, obligando a los conductores a usar la vía pública como parqueaderos”.

Cobros coactivos

Para César Pión, de La U, la movilidad y sus variables deben ser revisados. Solicitó un informe al DATT de los últimos 10 años de gestión, para saber cómo vienen manejando los cobros coactivos, los ingresos por conceptos de infracciones y las inversiones en temas de señalización, semaforización y reductores de velocidad. “La ciudad sigue padeciendo, el ciudadano ha mermado su calidad de vida, los trancones son constantes y las personas no pueden regresar a sus casas a almorzar, les toca quedarse en el Centro”, dijo.

A su turno, el concejal David Caballero considera que algunos agentes de tránsito no están cumpliendo con la función natural del cargo, y se dedican a cuidar el tránsito vehicular en zonas que corresponden a empresas privadas.

Trampas peatonales

En otro tema, relacionado a la movilidad, el concejal Óscar Marín Villalba denunció que en el Centro Histórico se encuentran varios imbornales sin tapar, convirtiéndose en una trampa letal para ciudadanos y turistas.

Marín enfatizó en la importancia de que todos los gremios mancomunadamente trabajen en pro del desarrollo de la ciudad. “No es posible que varios hoteles y empresas del Centro Histórico, no se preocupen por mejorar y arreglar esta zona. No hay sentido de pertenencia por la ciudad y la responsabilidad social es nula, no todo hay que dejárselo al Distrito”.

El uso indiscriminado de las vías como parqueaderos es una actividad que debe ser regulada según el Concejo. Piden al Distrito que establezca un orden.