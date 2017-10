Concejo "pondrá en cintura" a la explotación sexual infantil

El ofrecimiento de paquetes turísticos a Cartagena, “donde hay sexo, drogas y menores, que son el plato fuerte”, fue denunciado ayer en el Concejo Distrital por Antonio Salim Guerra.

El cabildante de Cambio Radical destacó las bondades del turismo para la ciudad, pero advirtió que los gobernantes no han “querido poner en cintura la explotación sexual infantil, que algunos han querido decir que no existe, pero hay evidencias suficientes de que sí”.

Señaló que “simplemente, cualquier día de la semana usted se dirige al Centro de la ciudad. Ya no solamente es en parques y plazas sino que hay una proliferación total de prostitución. No hay derecho de que en frente de la misma Alcaldía de Cartagena, a las 6 de la tarde, usted vea proliferación de prostitución y no se haga nada por parte de las autoridades”.

Salim advirtió que “ayer (martes) nos sorprendió un video que creo llegó a las redes sociales, con información de que venden a Cartagena con paquetes turísticos de sexo y droga (...) A la persona la recogen en el hotel y la llevan a una isla privada, pero la pregunta es ¿qué hace el gobierno, la autoridad policial, para determinar si dentro de esas mujeres hay menores de edad? Ahí está el delito, la problemática que nos afecta a todos”.

Añadió socializará con las otras bancadas la problemática para citar a las autoridades correspondientes la próxima semana. Migración Colombia será una de ellas debido a que “niñas venezolanas, menores de edad, dicen están dentro de este paquete mafioso de esclavitud sexual. Dicen que son más económicas, por lo tanto se ha convertido Cartagena en blanco de estas mafias que están tratando personas. Se habla de un delito, la trata de personas”.