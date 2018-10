Concejo prepara ‘artillería’ para debates de control al Distrito

En el tercer periodo ordinario de sesiones del Concejo, no solo habrá revisión o aprobación de proyectos, sino la discusión en torno a varios temas álgidos de la ciudad. // El Universal

Las bancadas de los partidos de La U, Liberal y Conservador, en el Concejo, presentaron ayer cinco proposiciones para debates de control político, que se realizarán en el presente cronograma de las sesiones ordinarias que van hasta el 30 de noviembre.

Los temas abarcan el manejo de la salud pública, los puertos, la situación de las concesiones distritales, la prestación de servicios de salud en el Distrito y las acciones frente al mercado de Bazurto.

Es así que la mesa directiva, que preside el concejal Wilson Toncel, deberá dar fecha a estos debates esta semana.

Los debates

El concejal César Augusto Pión presentó la proposición en la que insta a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a responder sobre licencias entregadas para los puertos en la ciudad.

El concejal de La U también le pide a Cardique y EPA presentar cómo se ha cumplido con los compromisos sociales y ambientales.

Otra proposición tiene que ver con las discusiones en torno a las concesiones en Cartagena, y en especial la concesión de alumbrado público y las salidas jurídicas ante el vencimiento del convenio.

La tercera proposición pretende revisar la infraestructura, recursos humanos, y presupuesto de las instituciones públicas.

Salud

En otro debate se busca discutir sobre los servicios primarios que presta la ESE Cartagena de Indias a los usuarios en la red pública de salud.

“Consideramos que la red distrital de salud sufre de hipertensión, hay una serie de enemigos ocultos que la están lentamente socavando, debilitando y queremos llamar la atención a la administración con un debate para conocer cuál es la suerte de la red en materia de infraestructura que abarcan los 43 CAP de la ciudad”, dijo el concejal Javier Curi.

Aseguró que 39 centros de atención se encuentran con una infraestructura física débil, que motivó una serie de inversiones que han sido un fracaso. La concejal Judith Díaz, que es médico, apoyó la propuesta en defensa de los hospitales, ESE Cartagena de Indias y ESE Hospital Universitario del Caribe, y sugirió que el cuestionario debe ser enviado a la Secretaría de Salud Departamental, porque muchos de los enfermos vienen de la provincia bolivarense y en muchos casos de Magangué. “Estos centros hospitalarios atienden en la mayoría de los casos afiliados y no afiliados que no son de Cartagena, que reciben una atención no pos, generando ciertos traumatismos en la facturación”, precisó.

Bazurto

Un tema que será tratado en los debates tiene que ver con la orden de traslado del mercado de Bazurto, y el avance que en esa materia ha tenido el Distrito.

Concesiones

Para César Pión, el debate a las concesiones es urgente ya que “no se ha planificado la entrega de las concesiones, las prórrogas o los cambios de los concesionarios”. Para Pión “hoy posiblemente podríamos estar en las puertas de una omisión, de una acción disciplinaria y este Concejo no puede ser permisivo y le está solicitando a Control Interno y a las dependencias respectivas, que nos entreguen un informe sobre ello”.

"Queremos saber cuál es la deuda que tiene Dasalud con el Hospital Universitario del Caribe ya que hemos visto facturaciones que tienen un año y le aplican descuentos por cualquier no conformidad”,Judith Díaz

