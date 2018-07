Concejo sigue cuestionando a la Armada por operación del PAE

on el ánimo de sacar adelante el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, el concejal Javier Curi hizo un recuento de las irregularidades que han presentado algunas entidades que están en el alistamiento para implementar el PAE.

“Quiero pedirle a la administración que revise bien cómo sería este tipo de convenio y tener muy claro como será el suministro. Vale la pena advertir sobre los carteles empresariales de los que poco se habla, porque en este país no se habla de la corrupción privada”, dijo el cabildante del partido liberal.

Del mismo modo, el concejal Oscar Marín Villalba afirmó que la Armada no es idónea para manejar el PAE porque no tiene la experiencia y no tienen dentro de sus objetos la operación de este programa. Marín reveló un chat en el que habló con la gerente del programa del Mineducación.

“Consulté a Ana María Alzate gerente de alimentación escolar de Ministerio de Educación, y le pregunté si la Armada era la entidad idónea para este manejo y ser el operador del PAE en Cartagena, y me respondió que no es si puedan o no, sino porque eso lo indica la experiencia que puedan tener en la prestación de un servicio como el de la administración escolar; esto deja claro que la Armada no tiene la experiencia para ser el operador de este PAE”, dijo Marín.