Concesión de alumbrado público del Distrito podría ir a prórroga

La concesión de alumbrado público de la ciudad se suscribió a través de un contrato en 1998 para el suministro, expansión, reposición, operación, mantenimiento y administración de este servicio en la ciudad. De eso hacen ya 20 años. El contrato suscrito con la firma Iluminemos S.A. está previsto para terminar el 6 de enero de 2019. A dos meses del cumplimiento de ese término, ciertas dudas e incertidumbres se ciernen sobre esta concesión y sobre la decisión que tomarán las partes para que la iluminación de la ciudad no se vea afectada en una transición contractual.

Luego de la acumulación de varias proposiciones para un debate, el Concejo de Cartagena llevó a cabo la discusión en la plenaria para escuchar a las partes del proceso.

Jorge Carrillo Padrón, de la oficina jurídica del Distrito; Raymundo Pereira Lentino, representante de Iluminemos S.A.; Clara Calderón, secretaria de Infraestructura; y William Murra Babún, representante de la firma interventora, plantearon sus puntos de vista sobre el contrato.

Las preguntas de los concejales citantes del debate, César Pión, de La U; y Dagoberto Macías, de Cambio Radical, giraron en torno al flujo de caja del contrato, al manejo de los excedentes, las inversiones en la expansión de redes de alumbrado, y si hay aumento de delitos en zonas oscuras de la ciudad, por la falta de alumbrado.

La principal preocupación del concejal Pión está en la decisión que tomará el Distrito sobre la concesión.

“Hasta el momento se evalúa por parte del equipo jurídico del gobierno una posible prórroga o un nuevo acuerdo con otra firma, y no hay un pronunciamiento definitivo”, dijo Pión.

“He pedido el acompañamiento de los entes de control, pero el Distrito debe velar por este contrato para poder decidir qué es lo más beneficioso para la ciudad. El servicio de alumbrado no se puede detener. Me corresponde entonces preguntar por escrito cuáles serán las acciones del Distrito”, adujo el concejal.

Asimismo el concejal Dagoberto Macías expresó: “La mayoría de preguntas no fueron respondidas adecuadamente y faltando tan poco tiempo no veo a la administración clara sobré qué pasará. Los cartageneros tenemos derecho a saber cuánto se recauda y cuánto se le da a interventoría. Podría haber omisiones importantes y no lo sabemos, el Distrito no sabe si podría asumir la prestación del servicio. Me voy muy decepcionado de este debate”.

Por su parte, tanto para el interventor Murra como para el concejal Lewis Montero, la decisión que tomen las partes podría estar en una prórroga al contrato, dada las dudas que hay sobre el manejo de los excedentes.

“Muy posiblemente habrá prórroga a este contrato, entre tanto, se deben mirar otras alternativas para la prestación del servicio. Hay que pensar en utilizar energía solar para los estratos más bajos. La administración debe decidir pronto si habrá prórroga o licitación, una vez esto se dé, es pertinente hacer otro debate”, advirtió Montero.

Habla el interventor

Para William Murra Babún, ingeniero interventor, amplio conocedor del tema, dijo que “de contemplarse una prórroga, debe haber condiciones”. El dirigente gremial se refirió a que hay que revisar todos los aspectos como el mantenimiento, porque es mentira decir que “el costo del alumbrado en Cartagena es alto”.

“En un principio el operador no sustentó bien el argumento del desequilibrio; así mismo, según un estudio de Planeación Nacional el costo de mantenimiento de una luminaria ronda entre los $200 y los $260 mil y en Cartagena el promedio es de $155 mil, más barato”.

Murra también espera que el Distrito dé a conocer cuanto antes la decisión que tomará con relación a esta concesión.

Avanzan mesas de trabajo

Jorge Carrillo Padrón, de la oficina jurídica del Distrito, dijo que por parte de la administración no es mucho lo que podía adelantar dado que en la actualidad se trabaja en unas mesas de trabajo para dilucidar la salida a este convenio. “El concesionario hizo uso de un derecho manifestando que existe desequilibrio contractual, y hasta la fecha el desequilibrio no ha sido admitido por la administración, mientras avanzan las mesas de trabajo”, dijo Carrillo.

A su turno, el representante de Iluminemos S.A., Raymundo Pereira, manifestó: “A todas las administraciones las hemos invitado para en mesas de trabajo revisar aspectos de esta concesión, dado ese silencio por parte de los alcaldes, desde 2004, hicimos el estudio del equilibrio contractual. Fue durante la administración de Yolanda Wong en que logramos establecer estas mesas de trabajo, sin que hasta ahora lleguemos a unas conclusiones para tomar decisiones”.



