Congresistas de Bolívar cuestionan voluntad de paz del ELN

Senadores y representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar respaldaron la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la mesa de diálogos con el Eln y cuestionaron la falta de voluntad de paz del grupo guerrillero.

“No había otra manera (de reaccionar). El Eln faltó a la palabra y no se puede llevar un proceso de negociación con un grupo que está alzado en armas, atacando, atentando contra la infraestructura del Estado. Creo que esa es la mayor demostración de la falta de voluntad o falta de querer del Eln para llegar a un acuerdo de paz”, afirmó Hernando Padauí, representante a la Cámara por Bolívar.

Advirtió que “si es necesario hay que combatirlos militarmente, pero jamás se puede dialogar con un grupo de esta naturaleza, que muestra con sus actos que no tiene ningún tipo de ideología política”.

Asimismo Silvio Carrasquilla, representante a la Cámara por Bolívar, aseguró que “la posición del presidente de hacer devolver al equipo negociador es apenas lo justo y lo oportuno. Si no existe voluntad de parte del Eln en el cese al fuego nos tocará combatirla con autoridad y nuestra Fuerza Pública”.

Antonio José Correa Jiménez, segundo vicepresidente del Senado, manifestó que “en medio de la negociación, los actores del conflicto deben quitarse la soberbia emocional de las armas, de creer que tienen el poder dominante y que por las vías de la intimidación y el terrorismo pueden someter no solamente al Gobierno sino a la sociedad civil. Queremos la paz pero no una paz con imposiciones, no una paz con intimidación y mucho menos una paz con terror”.

Recalcó que “el Gobierno, como representante del clamor ciudadano, debe garantizar de que no exista intimidación por parte de los actores armados que se resisten a dejar el conflicto. Nos preocupa que el Eln sienta que puede intimidar o amenazar a la sociedad civil por la vía de los atentados cobardes que realiza no solamente ahora sino a través de la historia contra ingresos de la Nación, contra el medio ambiente y la vida de civiles. Es hora de que el Estado no se someta a los terroristas, a los bandidos, sino que imponga por la vía institucional y salvaguarde el derecho soberano que tenemos los colombianos a vivir en tranquilidad”.

El senador Fernando Araújo sostuvo que “si el Eln tiene voluntad de paz lo que tiene que hacer es declarar un cese unilateral sin condiciones, con verificación, para que la Fuerza Pública pueda seguir en la persecución a los delincuentes y disidencias de las Farc”.

Preocupación entre las víctimas

Cecilia Alarcón, líder de mujeres víctimas del conflicto armado en Santa Rosa del Sur, manifestó que “creemos que se están rompiendo todas las posibilidades de la construcción de paz en el sur de Bolívar”.

Un residente del sur de Bolívar, quien prefirió mantener en reserva su identidad, aseguró que “con el cese al fuego hubo bastante disminución de homicidios, atentados, reclutamiento forzado de menores, pero esta noticia es preocupante porque nuevamente comienza este grupo con su accionar bélico en los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití, Arenal, Morales y Río Viejo, en Bolívar, así como en todo el país”.