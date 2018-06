Conozca el ABC para poder elegir al nuevo Contralor Distrital

Luego del escándalo que se desató a raíz de la elección irregular de Nubia Fontalvo como contralora distrital, el Consejo de Estado anuló la elección, el puesto quedó con un encargado y el proceso de selección para este cargo quedó en entredicho.

Hoy, comenzó la inscripción de candidatos, la cual irá hasta el miércoles 27 de junio, 3 días tienen los aspirantes para postularse en la Secretaría General del Concejo.

Cambios en el proceso

A través del Acuerdo Nº 002 de 2018 se modificó el proceso de elección para el cargo de contralor (a) de Cartagena. Con los cambios realizados, se garantiza la participación ciudadana y el acceso al servicio público de personas más capacitadas y transparentes.

Anteriormente se escogía contralor a través de un concurso de méritos con la que se construía una terna con los mejores puntajes, en la cuál debía haber una mujer por inclusión de género.

Ahora, todos los ciudadanos pueden participar a través de convocatoria pública, y posteriormente, se dará a conocer la lista de los elegidos sin orden específico de elegibilidad y sin criterios de equidad de género.

“Esta elección del próximo contralor Distrital obedece a un fallo judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar que fue confirmado por el Concejo de Estado en el mes de octubre del año anterior. Estamos actuando conforme a la ley, lo que nos ha indicado el acto legilativo 0215 de como se debe efectuar esta elección”, dijo Wilson toncel, presidente del Concejo.

Además, agregó que “en distintos sectores de la ciudad he escuchado que no podemos elegir contralor, aquí la única forma de que la mesa directiva detenga este proceso es que una orden judicial lo indique, de lo contrario no seré omisivo con el deber del fallo judicial”, puntualizó Toncel.

Etapas

Luego de la apertura de la convocatoria y la respectiva inscripción, sigue la verificación de las hojas de vida y cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de la comisión que designa la mesa directiva, luego se publicara la lista de los aspirantes admitidos.

Seguidamente, se hará el análisis de las observaciones hechas a las hojas de vida por una comisión designada por la mesa directiva, se dará el término para interponer recursos de reposición por parte de los no admitidos y luego, la publicación de lista definitiva de los aspirantes admitidos.

Posteriormente, deberán hacerse el examen habilitante para hacer parte de la lista de preseleccionados, admitidos o habilitados y posteriormente la publicación de lista definitiva de lista de preseleccionados, habilitados o admitidos.

En la etapa final, irán a sesión plenaria para escuchar a los aspirantes admitidos, luego recibirán una citación a sesión plenaria para elegir al Contralor Distrital y finalmente, la declaración de la elección del funcionario.

La prueba de conocimiento será el próximo 8 de julio en la Universidad de San Buenaventura, mientras que los preseleccionados serán presentados a la plenaria el 30 de julio. El nuevo Contralor será elegido el próximo 3 de agosto.

Situación actual de los involucrados en el caso de Fontalvo

El exalcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche, se encuentran recluidos en la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

Ocho de los 14 concejales que votaron por Nubia Fontalvo para que ejerciera el cargo como contralora, aún cuando su puntaje fue por debajo de la mínima, están cobijados con medida de detención domiciliaria.

José Julián Vásquez, al cual la Fiscalía considera que ejerció el poder “en las sombras”, se le endilga además el delito de usurpación de funciones públicas.

Según la Fiscalía, la elección de Nubia Fontalvo consolidó toda una serie de “acuerdos ilícitos” para apoderarse de la Contraloría y otras dependencias del Distrito. En agosto será la audiencia preparatoria a juicio.