Conservadores y de la U se fueron con Duque

Un mes después de iniciar su gobierno, el presidente Iván Duque Márquez logró este miércoles consolidar una coalición en el Congreso de la República, que le permitirá alcanzar el respaldo, justo, para tramitar su agenda legislativa.

La coalición no será mayoritaria sino muy apretada, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, en el Senado la misma apenas llegó a 54, la mayoría para aprobar los proyectos es de 55 votos, mientras que en la Cámara apenas llegó a 80 votos, por debajo de los 86 que requiere para alcanzar la mayoría justa.

Estas cuentas apretadas se debió a que dos de las bancadas con más congresistas se fueron independientes: Cambio Radical y este miércoles lo formalizó también el Partido Liberal.

El jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria manifestó que “las dos bancas decidieron que nosotros debemos asumir una posición de independencia. Nosotros decidimos votar por el presidente Duque y no estamos arrepentidos, creemos que es una persona que tiene principios liberales y que ha ejercido su posición de presidente con autonomía”.

Gaviria además justificó la decisión en que “a nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de gobierno, es muy difícil declararse de una coalición cuando a uno no lo han invitado. Nosotros no nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste”.

El exmandatario colombiano sostuvo que “no nos sentimos maltratados, aún no ha pasado nada, las políticas aún no se conocen y no tenemos razones para decir que estemos descontentos o perseguidos”.

El jefe liberal precisó que su partido acompañará al gobierno en los temas que considere sean buenos para el país, pero que no votará de forma positiva los proyectos que se aparten de favorecer al país.

Fue el Partido de la U el que terminó dando el aire a la coalición de Duque en el Congreso, esto tras la decisión de 25 congresistas de sí hacer parte del gobierno, mientras 16 votaron para que el partido se declarara independiente.

Al respecto, el senador Armando Benedetti, uno de los más críticos a que su partido sea de gobierno, sostuvo que es claro que no les están dando más mermelada, sino que el gobierno no le va a quitar nada a la U de lo que tiene.

“Hoy arranca la extinción del Partido de la U ¡la mermelada funcionó¡ ¿O qué dicen? ¿Están obligados a votar la tributaria? ¡Que lo sepa Colombia¡”, sostuvo el senador Benedetti.

El otro senador de la U que se apartó abiertamente de estar en la coalición fue Roy Barreras, quien aseguró que “fue un error del gobierno forzar una fractura del Partido de la U en lugar de propiciar un acuerdo de unidad en el marco del pacto nacional al que ha invitado el presidente Iván Duque”.

Por su parte, el presidente del partido, Aurelio Iragorri, quien había propuesto que fueran independientes, declaró que respeta la aprobado pero que “toda decisión en política tiene consecuencias, lógicamente me llevará a hacer una revisión de mi posición”. De esa forma, no descarta que dejará la presidencia de la colectividad.

El senador Roy Barreras planteó que es necesario que la U discuta ya la posibilidad de aprobar la escisión del mismo, esto para que quienes no quieren estar en la coalición se puedan apartar.

Unas horas antes la bancada conservadora, por unanimidad, oficializó que estarán como partido de gobierno, siendo el segundo más importante en la coalición. El primero es Centro Democrático, que tiene la mayor bancada en el Senado y es la segunda en la Cámara de Representantes, esto además de que es el partido del presidente Iván Duque.