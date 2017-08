Conversación en la que negocian un contrato de una persona

En esta conversación Roselyn Montero, abogada de la Contraloría, habla con un hombre desconocido (HD) sobre una hoja de vida de un presunto primo para poner a trabajar por honorarios en la Contraloría.

HD. Mira ahí te envié la hoja de vida de Francisco.

Roselyn. ¿De quién?

HD. De Francisco, el primo de nosotros

Ros. Pero si es primo, no puede.

HD. Pero primo lejano.

Ros. ¿Pero primo qué? ¿tercero?

HD. Como quinto

Ros. Ah bueno no es así… ¿no es cuarto?

HD. No, no es cuarto.

Ros. Ay pero no porque sería por honorarios y no puede ser por honorarios, tiene que ser técnico.

HD. Ah, ¿tiene que ser un técnico?

Ros. Sí

HD. Ujum… ¡qué vaina jodida! Bueno voy a ver a quién busco

Ros. Porque… y ¿Mayerly?

HD. Mayerly está atrasada que venga a llenar los papeles hoy, vamos a ver, no sé cuándo… imagínate

Ros. Hombre pero yo creo que no hay rubro para honorarios, ¿verdad? ¿Tiene rubro para honorarios? ¿Habrá rubro para honorarios?

HD. Pero que le den ese de millón y pico… no importa, ¿no?

Ros. Bueno yo voy a ver, voy a ver… voy a ver cómo me las ingenio.

HD. Ahí dejo la hoja de vida, si no entonces me llamas para buscar uno de zona. Estoy esperando a Mayerly, pero Mayerly está atrasada

Ros. Porque es como para hacer… ay no, no sé

HD. Bueno, la mía ya la tenía lista, pero bueno… ¿no te sirve la mía?

Ros. No, porque me metes en problemas a mí

HD. Bueno, está bien, pero ¿y por qué?

Ros. Porque sí, es que eso no es solamente es para ti, el problema también será para mí, tú estás metido en un problema y también metiste en problemasa la otra que firmó. ¿Quién te firmo el otro contrato?

HD. ¿El de la Alcaldía?

Ros. Sí

HD. El secretario general.

Ros. Bueno también ella está metida por estar violando el régimen de incompatibilidades y de inhabilidades

HD. Eche yo que voy a saber, yo no leí nada.

Ros. Aja mi amor, hay un principio que dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

HD. OK.

Ros. ¿Oíste cariño?

HD. Mira, yo como sé que tengo una abogada que me va a defender, tú me defiendes Ros. Con mis honorarios, por supuesto

HD. Pero tus honorarios ya sabes cómo te los pago.

Más adelante en la misma llamada, en el minuto 5, hablan de un negocio en Corvivienda que ya está andando “por buen camino”.

Ros. Es que estamos negociando ya con Corvivienda, con tu jefe. Parece que las cosas van por buen camino

HD. Procura que le digas que se acuerde de mí, que ahí tengo un parte

Ros. No, porque eso era antes

HD. No, antes no.

Ros. Mira, tú perdiste un poco de cosas conmigo, por eso eres estúpido jajajaja

HD. No

Ros. ¿Oíste? Esos eran los beneficios que, aja, tenías

HD. ¡No, no! ¿Cómo? Yo ahí estoy y ahí tengo una parte, ahí tengo una parte porque yo gestioné

Ros. Yo que todo decía, no lo qué me van a dejar a mí se lo dejan a Saúl, lo que me van a dejar a mí se lo dejan a Saúl, ¿es igual? No es igual, porque yo no voy a quedar como una estúpida

HD. No pero es que tú ya me habías metido en este negocio

Ros. El otro ya está tras de él sobando, yo como robona no quedo mijito, ve que yo no te llamé, bueno, sí te llamé para decirte el sueño que tuve porque no me gustó el sueño, y aja, después me hiciste coger rabia, ya después se me bajó la rabia, ya después te perdoné

HD. Bueno pero

Ros. ¿Cómo?

HD. Yo fui el que hice la vaina, ahora no le vas a dejar las cosas de papaya al otro.

Ros. No te escucho

HD. Que no le dejes las cosas de papaya al otro

Ros. No, si él me está ayudando

HD. ¿Con qué?

Ros. Él está negociando.

HD. Por eso, pero a mí me corresponde una parte ahí

Ros. Pero ¿por qué?

HD. Porque yo hice el negocio, oye, ¿qué crees?

Ros. ¿Qué negocio?

HD. El negocio ese, porque si yo no, si yo no le digo a él nada, ni tú le dices, y estoy aquí con él, se lo voy a decir ahora, porque yo le dije, no por ahí nos van quedando como dos barras, denme a mí nada más quinientos entonces espero que me ratifiques eso por lo menos que quede siendo eso, ¿oíste?

Ros. Vaya vaya…

HD. Después…

Ros. Tú eres un… tú solamente… es que yo soy la master card, no, ¿cómo es que es? La American, sigo siendo la Américan.

HD. Cuál, ¿la negra?

Ros. La American negra… Y tú, mi billete de a mil.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.