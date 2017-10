“Convocar referendo revocatorio no depende del Gobernador sino del Presidente”

Una carta enviada por la senadora Claudia López al presidente Juan Manuel Santos, y que fue remitida por la Secretaría Jurídica de Presidencia al Gobernador de Bolívar, ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la revocatoria de mandato para el alcalde Manuel Vicente Duque. En la solicitud hecha por la senadora se pide que se convoque al referendo de revocatoria, teniendo en cuenta que las firmas necesarias ya fueron avaladas por la Registraduría nacional.

Esta carta ha generado más interrogantes que respuestas en torno al tema, pues no hay claridad sobre cuál es el estado actual del proceso y si el gobernador Dumek Turbay tiene realmente potestad para decidir al respecto o unicamente es responsabilidad del presidente Santos. Se calcula que si los tiempos se dan, los cartageneros serían llamados a las urnas el 17 de diciembre de este año para que decidan el futuro de la ciudad.

Roberto Pérez, representante del comité “Porque Cartagena se respeta Manolo se va”, en comunicación con este medio señaló que hasta la fecha no ha sido notificado por la Registraduría Nacional den que el referendo tengo luz verde. Según informa, la rendición de cuentas que hizo el comité ante el Consejo Nacional Electoral aún está en revisión, y se espera que en los próximos días se entregue el certificado que avala proceso de revocatoria en Cartagena por parte de esta autoridad electoral.

“Este 26 de octubre se cumple en plazo del CNE para entregar sus conceptos sobre la documentación contable que le hicimos llegar. Una vez el CNE dé este aval, Presidencia debe convocar un referendo de revocatoria y la Registraduría debe poner una fecha para su realización. La carta de la senadora no es más que una solicitud que puede hacer cualquier persona, pero no tiene sentido porque el presidente no puede decidir nada sin que el visto bueno del Consejo Nacional Electoral”, indicó Pérez.

De la misma forma, el promotor indicó que el gobernador Turbay no tiene potestad sobre Cartagena por ser un Distrito Especial, y que la ley indica que solo el Presidente puede definir la situación actual de la ciudad. Asimismo, Pérez manifestó que el golpe mediático generada por la carta de la Senadora López podría ser contraproducente para el proceso, por lo que prefiere que los tiempos se cumplan según lo estipula la norma y no que haya injerencia por parte de personas externas al comité promotor.

“Cartagena está secuestrada por la interinidad y es necesario llamar a unas nuevas elecciones para que las decisiones de la ciudad vuelvan a ser de un alcalde electo por los cartageneros y no de un alcalde encargado por presidencia. El proceso de revocatoria marcha según los plazos que indica la ley, y no hay por qué presionar para que se haga un referendo cuando aún faltan requisitos por cumplir”, finalizó Pérez.