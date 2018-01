Críticas al encuentro Santos, Farc, Mujica y González en la Gobernación

En la sede de la gobernación de Bolívar en Turbaco, a petición del propio presidente de la República Juan Manuel Santos, se realizará hoy desde las 10:30 de la mañana, un encuentro de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz en el país (CSIVI).

Así lo confirmó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay quien reveló que “facilitó” esa sede para las conversaciones.

De hecho los trabajadores de dicha entidad y ciudadanos que acudían a las actividades que se desarrollan en esa sede, se vieron sosprendidos ayer por las operaciones de seguridad que se desplegaron en el área.

De acuerdo con el Gobierno de Santos, “la reunión se dará desde las 10:30 am, con participación de los expresidentes del Gobierno español, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica; para hacer un balance de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, hoy movimiento político”.

También estarán el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; y el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, así como los delegados de las FARC.

Los temas de la agenda

El gobierno recordó que la Comisión de seguimiento a los acuerdos “fue creada con el decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016, como una instancia entre el gobierno y las FARC, en proceso de reincorporación a la vida legal, y se encarga del seguimiento, impulso y verificación conjunta de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

Los expresidentes González y Mujica asistieron como garantes de esa comisión en marzo del año pasado a un encuentro en Cali.

Tres representantes del gobierno nacional y tres representantes de las FARC, ahora partido político, integran esta comisión, que tiene como funciones la de “resolver cualquier diferencia de interpretación o cualquier situación imprevista que surja entre las partes firmantes respecto del acuerdo final, que no puedan ser resueltas por los mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando existan”.

Otra de sus funciones, y se cree que ese será uno de los puntos principales de la agenda de hoy, está en “constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el acuerdo final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso”.

Como se conoce las 16 jurisdicciones o circunscripciones electorales de paz están estancadas por un lío jurídico, y diferencias en su votación en el Congreso; así como las dudas en torno al tribunal de la Justicia Especial para la Paz, JEP que según los últimos hechos, los miembros de las Farc no están muy a gusto con los resultados sobre estas instancias.

Asimismo se cree que la seguridad de los miembros de las Farc será otro de los puntos que se tocarán en la mesa, y la situación de los miles de exmilicianos en las zonas veredales.

Las críticas

No faltaron en las redes sociales las críticas al encuentros por parte de los opositores al gobierno de Juan Manuel Santos y al proceso como Álvaro Uribe y José Felix Lafaurie, aunque hubo también quienes defendieron al presidente Santos. "Los expresidentes González y Mujica vuelven a apoyar la impunidad al terrorismo que siempre combatieron, además el robo del Plebiscito no obstante que son críticos de la tiranía de Maduro”, expresó el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. "La cumbre Farc-Santos ¿es por cuenta del comunicado del frente resistencia Catatumbo? Estos criminales no devolvieron niños, ni caletas de armas y dineros del narcotráfico, ni rutas y laboratorios”, manifestó el líder ganadero José Felix Lafaurie. Por su parte el senador Fernando Araújo aseguró que la ciudad no se puede convertir en refugio para terroristas porque se envía un mal ejemplo a la ciudadanía. “Santos dijo la semana pasada que los colombianos tenemos una enfermedad mental, pero realmente la enfermedad que tiene Colombia es él, un gobierno que prefiere atender a los terroristas mientras desprecia a la ciudadanía”, precisó. Así mismo, manifestó que los criminales del secretariado de las Farc en vez de estar pagando por sus crimines son envalentonados por el primer mandatario de los colombianos. “Cartagena tienen tantas necesidades que son prioritarias. Combatir la inseguridad y el microtráfico es lo más urgente. Sin embargo, Santos solo viene a cocteles y a atender a las Farc”, dijo. Precisó que sin miedo seguirá enfrentando a las Farc y a cualquier terrorista desde el Congreso, “porque no vamos a permitir que criminales se conviertan en héroes, ni que nos impongan el socialismo que arruinó a Venezuela”.

Mala idea

El presidente Juan Manuel Santos afrontó una rechifla en el Centro Histórico de la ciudad cuando se disponía a celebrar el año nuevo. Presidencia no ha confirmado que se tratara de una caravana presidencial. Sin embargo, para muchos, escoger a Cartagena para el encuentro con las Farc tras ese incidente no fue una “buena idea”.