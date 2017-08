“Cuando Manolo está con presidente o ministro bembea a José Julián”

En un diálogo captado el 27 de febrero de 2016, entre José Julián Vásquez y un HD (Hombre Desconocido), tocan el tema de la cita entre el suspendido alcalde Manolo Duque y una Ministra.

Durante la conversación, José Julián Vásquez le cuenta a HD que está reunido con José Manzur, exconsejero de la caja Comfamiliar Cartagena. José Julián le dice a HD que se le ha dificultado hablar con Manolo Duque porque éste se encuentra con la Ministra.

J.J.: Imagínese que lo acaban de invocar. Estoy aquí con José Mansur y entonces me dice "es que tú hablas igualitico a José García" ¡no joda que vaina la mía esta! me acaba de marcar y me lo invocaste.

N.N. Masculino: Dile que no me ha mandado las cosas que tenía que mandarme.

J.J.: Ya le digo... ya llegó el tipo de vacaciones.

N.N. José… con la ministra ¿que supiste de eso?

J.J.: No me ha hablado jefe, ayer me dijo que iba a reunirse con ella pero… él se llama presidente hoy. Le voy a decir la verdad, a mí me bembeam, me ignoran cuando dicen ministros y presidente, no importa hermano, no importa nadie, entonces para que no me de rabia ni le marco.

N.N. Masculino: no, pero mejor, de alguna manera está dateado lo que tiene que decirle…

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.