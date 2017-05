Curi pide que se muestren las acciones legales por obras contra desastres

El concejal liberal Javier Curi Osorio, presentó ante la plenaria del Concejo, una proposición de control político para que el secretario de Infraestructura José Carrasquilla, “presente un informe sobre la construcción de las obras que requieren varios barrios de la ciudad de Cartagena”.

El concejal se refiere a la construcción de box coulvert, muros de contención, limpieza de canales entre otras obras de prevención de desatres. “Queremos que se informe a esta corporación acerca de todas las medidas y mandamientos judiciales a los que la comunidad se ha visto atenidas, para lograr que se realicen unas obras como estas, encaminadas a evitar desastres o problemas que pueden generar un riesgo”, dijo Curi.

“La intención es que con esta información podamos hacer un análisis de cuál es la situación real y concreta de esta serie de demandas y tutelas impuestas por los cartageneros, acogiéndose a derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”, afirmó Curi.

Explica que un sinnúmero de acciones populares, tutelas, entre otros, se presentan a diario en contra del Distrito y que vinculan a la Secretaría de Infraestructura.

El siguiente es el texto de la propuesta del concejal Javier Curi

Doctor:

JOSE SANTIAGO CARRASQUILLA SOTOMAYOR

Secretario de Infraestructura Distrital

E. S. D.

Asunto: Control Político Secretaria de Infraestructura.

El suscrito, abajo firmante, en mi calidad de Concejal, y/o en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 136 de 1994, artículos 32 y de manera respetuosa me permito proponer en sesión de la fecha, solicitar a la Secretaria de Infraestructura Distrital, que se le informe por escrito, responda y explique ante el resto de los colegas, las preguntas que a continuación relaciono, teniendo en cuenta que se hace necesario las diferentes Construcciones como son los BOX COULVERT, MUROS DE CONTENCION, LIMPIEZA DE CANALES, entre otras obras que requieren los diferentes barrios de la ciudad de Cartagena de indias, en vista de los mandatos legales a través de acciones populares, tutelas, entre otros, que a diario se presentan en contra del distrito Cartagena, y que vinculan a la S.I.D, siendo esta la que brinda la solución de acuerdo a sus competencias legales, y que hasta el momento carece de ejecución de obras con presupuestos elaborados para sus aprobación, pero que a la fecha no han sido gestionados.

PREGUNTAS:

1. Informe y anexe, la relación de las obras que por Acciones Judiciales ordenan al distrito – SID, realizar?

2. informe que obras de estas Acciones judiciales que sean ejecutado y cuáles son?

3.Informe que planes de contingencia o de acción tiene la S.I.D, para cumplir con todas las ejecuciones de las obras por mandato legal.

4. Informe si hay presupuesto para realizar todas esas obras teniendo en cuenta las órdenes judiciales emitidas, y diga cuanto es el dicho presupuesto para todas ellas?

5. informe dentro de las Acciones Judiciales que ordenan al distrito – SID realizar construcciones, diga cuál de las obras por ejecutar poseen mayor riesgo y que requieran el cumplimiento de inmediato?

Las respuestas al cuestionario deben ser enviadas dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente y deben ser presentadas ante la Secretaria General de la Corporación.