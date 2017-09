Curi y Villadiego piden que se realice nueva asamblea del partido de La U

En una carta al senador Armando Benedetti y a León Zambrano Eraso, como codirectores del partido de La Unidad Nacional (La U); la representante a la Cámara por Bolívar, Marta Curi, expresó su inconformismo por una asamblea que se llevó a cabo en el Concejo de Cartagena, para la escogencia de los miembros de los directorios de Cartagena y Bolívar de este partido.

“Como afiliada y miembro de la Cámara de Representantes, manifiesto mi rotundo rechazo y abierta declaración de calificar dicha asamblea totalmente viciada”, dice Curi. A la petición de Curi se sumó la senadora Sandra Villadiego.

La representante citó varios artículos de los estatutos del partido, en que se hace énfasis en la igualdad de todos sus militantes sin discriminación o privilegio por razones económicas, de sexo, o de raza en los procesos de participación en las actividades, el pluralismo, el respeto a las minorías, entre otros. Sin embargo, para Curi, “estos principios no se tuvieron en cuenta en el proceso de selección del directorio departamental distrital por parte del senador Andrés García Zuccardi por cuanto en la forma como se condujo y orientó el proceso de elección, no se brindaron las garantías para que se me permitiera ejercer mi derecho a elegir y ser elegida en los órganos directivos del partido”.

“Me causa sorpresa el que se me haya designado como presidenta del directorio distrital cuando, al ver que no se me garantizaban mis derechos opté por retirarme del recinto y no participar en ningún proceso de escogencia”, dijo

La representante llamó la atención “sobre la escasa participación de la militancia y de los diferentes sectores políticos, juventudes, trabajadores en la asamblea para conformar los directorios”.

Finalmente la representante bolivarense pidió que la veeduría y defensoría de los afiliados al partido tenga en cuenta su queja y que “se convoque una nueva asamblea que cumpla con garantizar una escogencia de los miembros del directorio de manera transparente y democrática”. Lo anterior deja ver que Curi y Villadiego representan a un sector contrario a García Zuccardi.

Texto completo de la carta:

Cartagena, Septiembre 8 de 2017

Dr. Armando Benedetti Villaneda Dr. Bernar Leon Zambrano Eraso Codirectores Partido de la Unidad Nacional

Apreciados codirectores::

En cumplimiento de los estatutos del Partido, se programo para el día de hoy viernes 8 de Septiembre, en las instalaciones del concejo distrital, una Asamblea para cumplir con la escogencia de los miembros de los directorios departamental de bolívar y distrital de la Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural. En mi calidad de afiliada y miembro de la honorable cámara de representes, motivo esta comunicación en manifestar mi rotundo rechazo y abierta declaración de calificar dicha asamblea totalmente viciada por lo que a continuación expongo:

1. El artículo 4, Principios Democráticos” mediante el cual se rige la actuación del Partido, en el numeral 1 invoca la igualdad de todos sus militantes –Ley 1475 de 2011- sin discriminación o privilegio por razones económicas, de sexo, o de raza en los procesos de participación en las actividades del Partido 2. Que el articulo 4 numeral 2 amparado en el precepto de la Ley 1475 de 2001 promueve la Democracia participativa interna y defensa del principio de las mayorías protegiendo el derecho de todo militante a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido, así como el derecho a elegir y ser elegido en todos los procesos de designación o escogencia de sus directivas y de sus candidatos a cargo y corporaciones de elección popular, de acuerdo a los presentes estatutos (subrayado nuestro) 3. De igual manera, el Partido acoge el garantizar el pluralismo entendido como el deber la garantizar la expresión de las tendencias existentes al interior del partido, el derecho al disentimiento, el respeto a las minorías si perjuicio de la aplicación del principio de mayoría. El Partido respetara la autonomía local y desconcentración del poder, bajo los límites de la unidad del Partido.

Considero señores miembros del directorio, que estos principios no se tuvieron en cuenta en el proceso de selección del directorio departamental distrital por parte del Senador Andrés García Zucardi por cuanto en la forma como se condujo y

oriento el proceso de elección no se brindaron las garantías para que al tenor del articulo 4 mencionado y el articulo 13 literal (a) de los estatutos se me permitirá ejercer mi derecho a elegir y ser elegida en los órganos directivos del Partido.

Así mismo me causa sorpresa el que se me haya designado como presidenta del directorio distrital cuando, al ver que no se me garantizaban mis derechos opte por retirarme del recinto y no participar en ningún proceso de escogencia.

Además de lo anteriormente expuesto, llamo la atención sobre la escaza participación de la militancia y de los diferentes sectores políticos, juventudes, trabajadores en la Asamblea para conformar los directorios. Solo se hicieron presentes un número reducido de diputados y concejales como se puede corroborar en la planilla de asistencia y los registros fotográficos.

Estas situaciones socaban los cimientos del Partido y agudizan la actual situación por la que atraviesa la unidad nacional. Aquella que logro ser la bancada mayoritaria en la conformación del congreso de la república, hoy se divide en faccionalismos y grupos que claman el transfuguismo y la disidencia como salida a la severa crisis de institucionalidad.

Me convertí en militante del Partido y acepte sus postulados e ideario precisamente porque encontraba en su propuesta una oportunidad de renovación y apertura democrática negada en partidos tradicionales. Pero hoy observo y lamento profundamente que el partido de la U sufre de los mismos vicios y trapisondas que convierten al partido en meros feudos electorales de unos cuantos jefes regionales.

Solicito señores codirectores que este asunto se sea puesto en conocimiento de la Veeduría del Partido y la Defensoría del Afiliado a fin de que se convoque una nueva Asamblea que cumpla con garantizar una escogencia de los miembros del directorio de manera transparente y democrática

Atentamente

MARTA CECILIA CURI OSORIO

Representante a la Cámara Departamento de Bolívar