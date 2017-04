DATT, Infraestructura y Educación, los grandes ausentes en el Concejo

Aunque un gran número de directores y secretarios distritales acudió a la cita del Concejo para el debate de control político en donde se escucharían sus propuestas y la gestión que adelantan, los grandes ausentes fueron el secretario de Educación, Germán Sierra; el director del DATT, Edilberto Mendoza; y el secretario de Infraestructura, José Santiago Carrasquilla.

El debate fue citado por el segundo vicepresidente del Concejo, César Pión, quien lamentó que tampoco asistieran los responsables de los entes de control, Nubia Fontalvo, contralora distrital; y William Matson, personero distrital.

Pión pidió que entre todos los concejales se suscribiera una petición para que sobre los funcionarios que no asistieron “sin justificación, se le notifique a control disciplinario”.

“El Distrito tiene que materializar el Plan de Desarrollo y desde sus secretarías ejecutar proyectos. La alcaldía de Manuel Vicente Duque debe medirse por las ejecuciones de sus secretarios, y si este no entiende que sus secretarios lo están haciendo mal, él debe tomar decisiones. Esto no es para suplentes ni delegados, esta citación es para los titulares de las carteras”, expresó Pión.

Los informes

Al debate asistieron Iván Castro, gerente de Espacio Público; Gregorio Rico, alcalde de la localidad 2; Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3; Yolanda Wong, alcaldesa encargada de la Localidad 1.

También, Hernando Pertuz, director del IDER; Adriana Meza, directora del Dadis; María Angélica García, directora del EPA; Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe; William García, gerente de Corvivienda; Berta Arnedo, directora del IPCC; Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación; Napoleón De La Rosa, secretario de Hacienda del Distrito; José Magallanes, comandante de Bomberos; y Luz Estela Cáceres, secretaria General del Distrito. A cada funcionario del Distrito se le otorgó 10 minutos para que interviniera sobre su gestión.

Gregorio Rico, alcalde Local 2, señaló que desde su alcaldía se están recuperando zonas invadidas en la Zona Norte. De igual forma, explicó que se construyen 17 infraestructuras deportivas, enmarcadas en un proyecto denominado la “Revolución del Deporte”.

Por su parte, Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, dijo que se desarrollarán proyectos de infraestructura vial y proyectos sociales.

Yolanda Wong, alcaldesa encargada de la Localidad 1, indicó que se está trabajando en temas ambientales y la recuperación de espacio público, infancia y recreación, mujeres e inclusión, discapacidad y revitalización del Centro Histórico.

Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación, aunque llegó tarde al debate, expuso que desde su secretaría “se vienen desarrollando 17 proyectos, de los cuales 11 están en ejecución”. Anunció que en Cartagena cada habitante cuenta con 8,6 metros cuadrados de espacio público.

Luz Estela Cáceres, secretaria General, dijo que trabaja en el lote de Chambacú en donde quedará la nueva sede de la Alcaldía, y en proyectos de vigencias futuras en el segundo semestre para la contratación de vigilancia, aseo y alimentación de adultos mayores, que serán presentados al Concejo para su estudio.

Napoleón De La Rosa, secretario de Hacienda del Distrito, dijo que su dependencia presentó el proyecto de acuerdo de crédito público y que presentará el proyecto de actualización de la fase 2 del Estatuto Tributario.

William García, gerente de Corvivienda, explicó que en su dependencia cursan dos proyectos de acuerdo presentados correspondientes a vigencias futuras para construir la Ciudadela Primero la Gente; y el otro es la entrega gratuita de 2.000 títulos.

En términos generales los concejales no estuvieron satisfechos con los informes. Pión, quien no quedó conforme con la presentación que hizo Planeación, dijo que sobre esta “recaen los proyectos más importantes. Aquí podemos aplicar la moción de observación o de censura; porque no hay coordinación entre las secretarías y debemos darle a conocer al alcalde que algunos de sus funcionarios hacen muy poco por Cartagena”.

El concejal Cassiani le dijo a Planeación que “ya estamos cansados de consultorías, queremos que nos empiece a mostrar resultados: aún no vemos resultados, solo convenios con Findeter y consultorías. La oficina del Sisbén está siendo objeto de críticas y señalamientos porque los cartageneros están aburridos de que la directora haya hecho caso omiso a las quejas de los ciudadanos”.

El concejal, Ronald Fortich, dijo que le resultaba paradójico que la ciudad estuviera entre las 15 mejores del país pero que sea la segunda más pobre. “Tenemos que ver cómo vamos a hacer, y en esto tienen que ver todos los funcionarios. Aquí se toman las decisiones más importantes a nivel nacional y no es justo que esta sea nuestra realidad”, advirtió.