De la Calle o Cristo, la ‘carta’ liberal para llegar a la Casa de Nariño

En medio de una fuerte polémica nacional por el multimillonario costo, 34 mil millones de pesos, el Partido Liberal será este domingo 19 de noviembre la única colectividad que escogerá a su candidato presidencial en una consulta popular. Serán los exministros Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo quienes se disputarán esa postulación.

El liberalismo llega a esta elección en medio de una división interna por su alcance. Por un lado, está un bloque liderado por el senador Juan Manuel Galán, que pedía que la consulta se hiciera en marzo próximo, a la par de las elecciones del Congreso; por otro lado, están las voces críticas de senadores como Viviane Morales y Sofía Gaviria, quienes se opusieron a que los candidatos tuvieran que firmar un documento en el que se comprometían a seguir apoyando la implementación de la paz.

Pero es precisamente esa, la paz, la principal bandera con la cual los liberales quieren llegar a la Casa de Nariño nuevamente a gobernar. En los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, el liberalismo ha sido fundamental para acompañar el proceso de paz. Por un lado, estuvo Humberto de la Calle, a quien le correspondió liderar la mesa de negociación durante los cinco años con las Farc.

Frente al tema de la paz, De la Calle asegura que “por mucho que haya críticas, ahí va caminando el proceso, y eso le conviene a Colombia, y estoy seguro que será reconocido y que lo que estamos haciendo es lo correcto”.

El exnegociador de paz también resalta que ha tenido una vida “alejada de las prácticas políticas tradicionales, sin telemaneje, sin hojas de vida, no hay cuotas en la administración, no he tenido palancas ni nada que se parezca y eso en este momento es útil. Ofrezco además mi modo de ser, mi capacidad de diálogo, serenidad, pienso que soy capaz de conducir este país por la vía correcta”.

Pero también ha estado Juan Fernando Cristo, quien además de ser víctima de la violencia (el ELN mató a su papá) fue el ministro del Interior que lideró en el Congreso la aprobación de las principales normas legislativas que le dieron desarrollo al acuerdo de paz, la Justicia Especial de Paz, el acto legislativo del fast track, la ley de amnistía, entre otras.

Para él, los colombianos que este domingo le brinden su apoyo en las urnas estarán eligiendo a un candidato “capaz de liderar un gran acuerdo político, social, ciudadano en Colombia, no solamente con otros sectores, sino con indígenas, afros, con víctimas del conflicto en Colombia”.

Además, dice Cristo, será una opción para “asegurar que la paz que hemos alcanzado los colombianos no dé marcha atrás, pero también para garantizar que pese a la polarización podamos salir del estancamiento económico en que se encuentra el país”.

Y si bien es cierto que el tema de la paz es uno de los de mayor interés nacional, también lo es que ha llevado a que sus dos precandidatos no se hayan hecho visibles por otros temas que han identificado al liberalismo, como los asuntos sociales, la salud y el trabajo, aspectos en los que incluso se han apartado del gobierno Santos en varias ocasiones.

El analista político Enrique Serrano opina que a partir del próximo domingo quien sea elegido para representar a los liberales deberá tener en cuenta otros temas que ahora no están en primera plana. “La economía, la política fiscal, en general todo lo que está sin completar de este gobierno, cuestiones de infraestructura, grandes proyectos e incluso la necesidad de renovar la política exterior, porque está demostrado que con el acontecimiento de este viernes de Antonio Ledezma, el Gobierno se quedó como paralizado y me imagino que los liberales tienen la intención de tomar ese tipo de banderas como propias”.

Por su parte, Rubén Sánchez, analista político de la Universidad del Rosario, afirma que el partido debe mirar hacia la juventud, un tema del que -dice- se ha apropiado Humberto de la Calle. “Últimamente, los jóvenes han estado marginados y yo pienso que van a ser decisivos para el voto, ya sea que se abstengan o participen. Me parece que dejar esta franja olvidada no es conveniente en época electoral. Hay que recordar que con el plebiscito ellos no votaron y después salieron a llorar con banderas blancas, si no se les motiva esta vez no se sabe cómo va a ganar el candidato. Si bien el partido tiene la maquinaria, también está muy debilitado como partido y no puede confiar únicamente en la maquinaria, hay que ganar voto de opinión que no esté de acuerdo con la polarización que se ha planteado”.

Los dos precandidatos entienden estas necesidades. Por eso, además de la principal bandera del partido, Juan Fernando Cristo habla de trabajar por un gobierno con mayor autonomía territorial, de darle prioridad a una política pública en materia de educación y salud, y de concentrarnos aún más en la reparación de las víctimas del conflicto”.

“Un tema más, y que es el primero, el crecimiento económico. También tenemos que acabar con la polarización y el pesimismo. Me voy a dedicar a hacer una campaña sin insultos, con ideas, con propuestas”, dice el político cucuteño.

Por su parte, De la Calle plantea una lucha cerrada contra la corrupción y trabajar en temas económicos, y resalta que el hecho de no estar en el conflicto le permitirá al Gobierno dedicarse a trabajar en serio sobre estos temas. “Hay problemas de competitividad y productividad, no hemos logrado las metas propuestas y en función de eso, desde mi perspectiva de liberalismo igualitario, hay una enorme desigualdad en la sociedad”.

ASÍ SERÁ LA CONSULTA

La consulta del domingo tiene dos características particulares, que pese a ser liberal, la misma está abierta a todos los ciudadanos que deseen votar en ella, sin importar que no sean militantes, pero también porque la misma sólo se hará en las cabeceras municipales, es decir no se podrá votar en las zonas rurales. Quienes quieran salir a votar en las ciudades o municipios (cabecera) lo podrán hacer en el puesto de votación tradicional en donde lo han hecho en las elecciones ordinarias anteriores.

Los ciudadanos, como es tradicional, deberán llevar su documento de identidad para que los jurados habiliten su votación. La elección está bajo la tutoría de la Registraduría Nacional, la cual según se ha reportado espera entregar los resultados de la elección antes de las seis de la tarde. Para esta jornada se instaron 4.428 puestos de votación con 9.438 mesas.

El horario previsto para la votación es el tradicional, arranca a las 8 de la mañana y cierra a las cuatro de la tarde. El registrador Juan Carlos Galindo indicó que acompañará la jornada desde su inicio, desde la Plaza de Bolívar.

El liberalismo espera recibir al menos 500 mil votos, la mitad de lo alcanzado en 2008, cuando se hizo la última consulta interna y se llegó a poco más de un millón de votos.

En esa ocasión los resultados fueron así: Rafael Pardo, 372.679 votos, 37,1%; Anibal Gaviria, 221.981 votos 22,1%; Alfonso Gómez, 201.967 votos 20,1%; Cecilia López, 78.299 votos 7,8%; Héctor Hellí Rojas, 50.855 votos, 5,1%, Alfonso López, 50.731 votos, 5,1%; Iván Marulanda, 27.943 votos, 2,3%. En esa ocasión se hizo a la par con las elecciones de Congreso de la República.

CRISTO: “TENEMOS QUE ACABAR CON LA POLARIZACIÓN Y EL PESIMISMO”

- ¿Por qué hay que votar por usted el próximo domingo?

Porque tengo una hoja de vida para presentar al país, una trayectoria de conocimiento del Estado, de manejo de situaciones difíciles en el Estado, desde el poder Legislativo, desde el Gobierno nacional. Porque vengo planteándole al país la necesidad de que acabemos con esta polarización que le está haciendo tanto daño a Colombia para que juntos podamos crecer como nación.

Al elegirme como candidato del Partido Liberal, voy a ser capaz de liderar un gran acuerdo político, social, ciudadano en Colombia, no solamente con otros sectores, sino con indígenas, afros, con víctimas del conflicto en Colombia, para asegurar que la paz que hemos alcanzado los colombianos no dé marcha atrás, pero también para garantizar que pese a la polarización podamos salir del estancamiento económico en que se encuentra el país.

- ¿Por qué es abierta esta consulta y piden que haya votos de todos los lados?

Porque así han sido las consultas en Colombia, no sé cuál es la sorpresa. No ha habido en Colombia nunca una consulta interna solo de afiliados, porque no tenemos partidos organizados y serios que tengan un registro serio.

El debate del costo es válido, entiendo la molestia de los colombianos, por eso propuse siempre que se hiciera en marzo, con las elecciones parlamentarias, pero acogí la propuesta de Humberto de la Calle que fuera el 19 de noviembre y creo que estamos ya en las elecciones y vamos a ganarlas. La gente se queja todo el día que los partidos son roscas cerradas, que toman las decisiones dos o tres personas, ahora hay la oportunidad de participar y que la gente tome la decisión.

- ¿El lunes, de ser ganador, va a salir a buscar una coalición con otros partidos?

Hoy en día nadie puede llegar a la Presidencia solo, se necesita juntar esfuerzos, juntar liderazgos, juntar propuestas. Yo he venido presentando a Colombia los ‘Diez mandamientos según Cristo’. Yo no he pensado hoy en coalición con nadie después del 19, no tengo ni simpatías, ni vetos, ni exclusiones.

Ganada la consulta liberal, el partido se tendrá que concentrar en una elección parlamentaria en donde el liberalismo vuelva a tener las mayorías y sea la primera fuerza política del país. Después de marzo, el partido tendrá que convocar a otras colectividades, pero alrededor del partido, para enfrentar la primera vuelta presidencial.

- ¿Además de la paz, cuáles son otros pilares suyos

En los ‘Mandamientos según Cristo’, propongo un gobierno con mayor autonomía territorial, no se puede seguir gobernando a Colombia con un centralismo porque vamos a fracasar en la implementación de la paz; una política pública en materia de educación y salud que devuelva el concepto liberal de que debemos darle prioridad; concentrarnos aún más en la reparación de las víctimas del conflicto, porque si queremos cicatrizar heridas, tenemos que reparar hasta la última víctima. Un tema más, y que es el primero, el crecimiento económico. También tenemos que acabar con la polarización y el pesimismo. Me voy a dedicar a hacer una campaña sin insultos, con ideas, con propuestas.

DE LA CALLE: “UNA PAZ FIRME REQUIERE DE UNA LUCHA CERRADA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

- ¿Por qué hay que votar el domingo por usted?

Lo primero es que yo tengo experiencia en temas de talla nacional. En el 91, yo fui el vocero único del Gobierno en la Asamblea Constituyente, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Muchas veces dirán que el país iba para el abismo, pero resulta que le dimos una Constitución moderna, garantista. Asimismo, en estas conversaciones con el grupo de las Farc, por mucho que haya críticas, ahí va caminando el proceso, y eso le conviene a Colombia y estoy seguro que será reconocido y que lo que estamos haciendo es lo correcto.

También he tenido una vida alejada de las prácticas políticas tradicionales, sin telemaneje, sin hojas de vida, no hay cuotas en la administración, no he tenido palancas ni nada que se parezca y eso en este momento es útil. Ofrezco además mi modo de ser, mi capacidad de diálogo, serenidad, pienso que soy capaz de conducir este país por la vía correcta.

- ¿Por qué es abierta la consulta y pide que voten de todo lado, en una consulta tan costosa?

Frente al tema de los costos soy sensible, incluso me ofrecí para buscar otras fórmulas, pero el congreso liberal adoptó ese camino. Había dicho que me sometía a las reglas del partido y es una decisión unánime. También hay una campaña para deslegitimar el resultado. Hay gente que espontáneamente no le gusta el costo, pero sobre eso se ha ido creando un deseo de desvirtuar lo que ocurra. Yo quiero decir que tenemos que mirar esto con ponderación porque si el tema es de costos, la fórmula de gobernar más sencilla es la dictadura, la más barata. La democracia tiene unos costos. Ahora que un partido acude a los ciudadanos, hay esta discusión que la respeto.

Hay también una cierta confusión sobre quiénes pueden votar. La ley permite que los partidos hagan consultas abiertas, la tradición muestra que no ha habido una sola consulta cerrada en Colombia, todas las consultas de los partidos han convocado a toda la población, desde la que ganó César Gaviria, la de Ernesto Samper. Ahí hay una falta de conocimiento. Ese llamado a todos los ciudadanos, y con mayor razón en esta coyuntura, desde mi punto de vista creo que exige aunar fuerzas.

- ¿Además del tema de la paz, qué otro estará en la campaña?

La corrupción. Además, no es contradictorio con los temas relacionados con la paz. Algunos han pretendido decir que son cosas opuestas. Una paz firme requiere de una lucha cerrada contra la corrupción, lo que yo no veo es que sean incompatibles, va a jugar un papel.

También hay temas económicos, pues el crecimiento se está deteriorando de manera inusual frente a las cifras de Colombia. También la reforma tributaria quedó a medias y hay necesariamente que acometer el tema tributario, ya hay un déficit fiscal andando que tenemos que atender. Hay problemas de competitividad y productividad, no hemos logrado las metas propuestas y en función de eso, desde mi perspectiva de liberalismo igualitario, hay una enorme desigualdad en la sociedad. El hecho de no estar en el conflicto nos permite dedicarnos a trabajar en serio sobre ese tema.