De la Calle respaldaría a Cartagena "con todos los fierros del Estado"

Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno con las Farc y precandidato presidencial por el Partido Liberal, habló ayer desde Cartagena sobre algunas de las problemáticas en las que intervendría de ser electo presidente de Colombia. La crisis administrativa de esta ciudad es una de ellas.

“Registro con mucha preocupación lo que está pasando en Cartagena y ofrezco como presidente de la República, si cuento con el voto de los ciudadanos, un programa para acompañar a Cartagena con todos los fierros del Estado central para superar esta crisis”, aseguró De la Calle.

“Parte de la solución -señaló- proviene de los propios cartageneros. Tienen que tomar decisiones políticas correctas, la politiquería está acabando con Cartagena”.

El cambio climático también sería afrontado por De la Calle. “Lo que viene es una enorme discusión sobre nuestro modelo de desarrollo, que debe hacerse con amplia participación. Hay que hacer correctivos porque la minería de metales está siendo extraordinariamente perjudicial. Tenemos que establecer zonas vedadas de común acuerdo los colombianos”.

El riesgo de dar marcha atrás

El exjefe negociador del Gobierno con las Farc manifestó respetar a quienes están en desacuerdo con estas negociaciones, no obstante, recalcó que “dar marcha atrás es un desastre histórico. Lo que ha pasado en eventos anteriores es que por incumplimiento del Estado se retrotraen las circunstancias y se generan nuevos ciclos de violencia. Eso no es lo recomendable para Colombia”.

Por ello, sostuvo que “quien sea el presidente de la República en el 2018 es determinante para que logremos preservar lo obtenido y continuar en un proceso de cambio, de transformación. En esto no nos engañemos. Un presidente que no esté de acuerdo con esto ni siquiera necesita decirlo. Cuando llegue al Palacio de Nariño coge el acuerdo, lo tira en la última gaveta y sencillamente guarda silencio, ni siquiera se necesita una actitud de pugnacidad sino que la omisión los lleva por un camino que no es el que le conviene a Colombia. Yo he hecho el compromiso claro de cumplir y de exigir a las Farc que cumplan”.

De no ser elegido

El próximo 19 de noviembre el Partido Liberal escogerá a su candidato presidencial.

De la Calle dijo que de no ser elegido “desaparezco de la escena política porque mi mensaje va mucho más allá del Partido Liberal (...) Terminaría mi carrera en la política partidista activa. Seguiré opinando y actuando en beneficio de Colombia pero desaparezco de la escena”.

“Si triunfo -agregó- comenzaré inmediatamente un trabajo de agrupar no solo partidos y fuerzas políticas. Hay que configurar una gran alianza”.