Debaten incorporación de $73 mil millones al presupuesto de Cartagena 2018

El Concejo realizó la audiencia pública al proyecto que busca incorporar más de 73 mil millones de pesos al presupuestos distrital de la presente vigencia (2018) para diferentes frentes, entre esos apropiaciones de funcionamiento y servicio de la deuda, así como el plan de inversiones.

Inversiones para CDI

Varios dirigentes comunales participaron en la audiencia, exponiendo problemas al interior de sus comunidades.

Una de esas situaciones que salió a relucir en la audiencia fue el caso del Centro de Desarrollo Integral (CDI) del barrio Flor del Campo, el cual se gestionó desde 2008 e iba a beneficiar a 1.200 niños, pero hoy se ha convertido en un elefante blanco.

“Hemos hecho llamados a la Secretaría del Interior, Hacienda y todas las ías para garantizar la recuperación de este espacio lúdico. Además, debo pedirles que en los barrios Colombiatón, La Sevillana, Las Torres, los líderes también gestionamos un CDI para atender a 900 niños y logramos que en el 2015 se hiciera el contrato, lo peor es que hubo hermetismo para con nosotros acerca de la obra y tenemos certeza de que esos recursos están en el despacho de la Alcaldía; estamos hablando de unos 2.738 millones de pesos y estamos pidiendo que el Concejo nos ayude para hacer este sueño realidad”, expresó el líder Aldo Lora.

El ponente del proyecto de acuerdo, el concejal Rodrigo Reyes, se refirió a la denuncia de Lora. “Lo de Flor del Campo es importante y muy grave, por lo tanto, ese debate hay que traerlo al Concejo”.

El secretario de Hacienda, William Valderrama, expresó que los recursos para el CDI de Flor del Campo están asegurados.

"Es una obra que quedó abandonada y sin vigilancia. En este momento hay una invasión de familias desplazadas de Venezuela. Las personas son conscientes que deben desalojar y solamente pidieron que los ayudaran, que cuando se reinicen las obras podamos contratar mano de obra entre ellos mismos. Esos recursos están asegurados tanto en Secretaría de Participación como en el despacho de la Alcaldía. Se priorizó el CDI de El Pozón, que está en las mismas condiciones.” Además agregó que para el CDI de Villas de Aranjuez, la partida presupuestal se encuentra intacta.

Por su parte, el director de Presupuesto, Gustavo Martínez, resaltó que: “Los recursos de los CDI estaban ahí y no entendemos por qué no fueron ejecutados si venían del Conpes de primera infancia y deben distribuirse y ejecutarse en la misma vigencia en la que fueron asignados. Ahí encontramos unos saldos de Conpes de vigencias pasadas, hay unos recursos que se reasignaron. No es una incorporación, sino una reasignación de los recursos al despacho del alcalde y a la Secretaría de Participación ciudadana para atender estas obras”.