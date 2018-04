Diputados solicitan intervención de ESE Hospital de Marialabaja

Ante la situación financiera que presenta la ESE Hospital de Marialabaja, el diputado Jorge Redondo lideró un debate para conocer la situación de este hospital, cuáles están en las mismas condiciones y las acciones que se emprenderán para garantizar la prestación del servicio en los diferentes municipios.

La secretaria de Salud departamental encargada, Verena Polo, dijo que la ESE de Marialabaja “se encuentra en riesgo financiero alto, siendo sujeto actualmente de una medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, con la viabilización del Plan de Gestión Integral del Riesgo – PGIR, desde agosto de 2017”.

La ESE afronta presuntas irregularidades en la mala atención en salud de los usuarios, no pago a los funcionarios de planta y órdenes de prestación de servicios, no hay aportes de seguridad social de los empleados, no hay servicio de urgencias, y tampoco servicio de hospitalización, farmacéutico, proceso de esterilización y servicio de apoyo hospitalario.

Otras ESE del departamento que se encuentran en igual situación son: la de Cantagallo, Santa Catalina, Turbana, San Sebastián de Morales, Cicuco, Talaigua Nuevo, Hatillo de Loba, Centro de Salud Giovanni Cristini y la ESE Centro de salud con camas de El Peñón.

Frente a la situación de la E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini de El Carmen de Bolívar, que también fue requerida por la corporación, se informó en plenaria que este presenta falencias en los servicios de consulta externa, falla en los procesos prioritarios asistenciales, así como en la disponibilidad de recursos humano permanente para la prestación de servicios de salud en zonas dispersas e igualmente presenta alto riesgo financiero.

Plantean audiencia

El diputado citante, Jorge Redondo, consideró necesaria la intervención inmediata por parte de la Superintendencia de Salud a la ESE de Marialabaja ya que “el alto riesgo financiero y la falta de dotación para atender a los pacientes no son garantes en la prestación del servicio de salud a los pobladores de este municipios”.

Pidió conocer cómo se aprueban los presupuestos, ya que tras la revisión del informe evidenció que se plasman los valores que se facturan más no los que se recaudan, los cuales solo alcanzan el 70 %, lo que evidencia además la falta de disciplina financiera en el ejercicio fiscal, pues hay crecimiento en gastos mas no en recaudos. Pidió al departamento profundizar en las acciones que se deben tomar frente a la situación del hospital, puesto que la responsabilidad no solo está en manos de la Alcaldía municipal y de la misma ESE sino de la administración departamental e incluso de la Asamblea Departamental.

Expresó que la situación que presenta actualmente el hospital “conlleva a replantear la prestación del servicio de salud en el departamento, especialmente en los corregimientos y veredas, razón por la cual considera oportuna la realización de una audiencia pública con todos los actores de la salud del departamento, para conocer la verdadera situación de la salud del departamento”.

Hará otro debate

A su vez el diputado Manuel Berrio coadyuvó con una propuesta de audiencia pública para saber cómo opera la red hospitalaria del departamento, ya que el informe presentado evidencia además la responsabilidad de las EPS frente a los hospitales del departamento, la administración de los mismos, el entorno y la atención de los pacientes, razones que a su juicio son suficientes para que un hospital no esté habilitado.

Berrio informó que posteriormente propondrá un debate de control político para conocer a fondo el estado financiero y contractual de la E.S.E. del departamento, para lo cual solicitará información necesaria por medio de un derecho de petición. Además solicitará a la Superintendencia una inspección inmediata de todos los hospitales.

Hallazgos graves

El diputado Frank Ricaurte calificó como grave los hallazgos presentados por la secretaría de salud de departamental y que no coinciden con los registrados por la Contraloría del departamento, donde contratos relacionados con la implementación de un software de facturación se encuentran sin numeración, lo que podría generar un proceso disciplinario e incluso fiscal.

El diputado Víctor Mendoza dijo que es preocupante “que estas entidades entreguen estados financieros sin firma del contador público y del revisor fiscal ya que las cuantías son altas, lo que a su juicio evidencia la realización de estados financieros solo para mostrar cifras pero no la realidad financiera de los hospitales”. Instó a la secretaría de salud y a la Contraloría departamental a visitar todas las E.S.E. que se encuentren en alto riesgo que siguen prestando todos los servicios de salud.

El diputado Jorge Rodríguez resaltó que sea la primera vez que se haya presentado en la corporación los resultados de una visita de inspección y vigilancia sobre las E.S.E., las cuales se habían solicitado en múltiples ocasiones e instó a continuar con ellas con la finalidad de que se controle, vigile y haga seguimiento sobre las administraciones de estos.

“Intervención no es prudente”

El diputado Elkin Benavides dijo que solicitar una intervención inmediata no es prudente ya que con la medida de intervención parcial se puede salvaguardar el hospital de Marialbaja, pues el objetivo es contribuir a que las entidades mejoren y que los gerentes y alcaldes entiendan que la misión es prestar servicios de salud de calidad a la comunidad.