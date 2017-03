Director del Datt no le cumplió al Concejo

La sesión de este miércoles en el Concejo de Cartagena, donde se trataría el tema del pico y placa en la ciudad no se realizó debido a la inasistencia de los funcionarios citados. (Lea: Director del Datt, a responderle al Concejo por pico y placa los sábados).

La corporación había preparado un cuestionario referente al decreto que impuso la medida de pico y placa de lunes a sábados. Los citados debían responder más de 20 preguntas en las que se cuestionaban, entre otras cosas, los estudios técnicos que obligaron a imponer la polémica restricción de vehículos particulares hasta las tres de las tarde, medida que, según diversos gremios, está impactando negativamente en el comercio.



El interrogatorio sería respondido por el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), Edilberto Mendoza Góes; el secretario de Infraestructura, José Santiago Carrasquilla; y la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina.



Sin embargo, el debate no se pudo llevar a cabo debido a la inasistencia de los tres funcionarios, lo que causó gran malestar entre los concejales.



Director, a la Fiscalía

Tanto el director del Tránsito como el Secretario de Infraestructura presentaron excusas, afirmando que uno tenía un compromiso con la Fiscalía General de la Nación y el otro un viaje de carácter oficial a Guayaquil. Por su parte, la Secretaria de Planeación se abstuvo de presentar sus disculpas por lo que nadie supo el por qué de su ausencia.

Ante esto, el concejal Vicente Blel, uno de los proponentes del debate, no dudo en expresar su malestar por la falta de compromiso de los citados. "A mi no me cabe en la cabeza que si el doctor Edilberto Mendoza sabía con anticipación que tenía una cita en la Fiscalía, cita que llega con previa anticipación, debió hacer llegar al Concejo un comunicado pidiendo reprogramar el debate y no esperar hasta el día de hoy para excusarse", afirmó el cabildante.

Calificó lo sucedido como inaceptable y arremetió contra Luz Elena Paternina, al no ser la primera vez que se ausenta de un debate. "Mucho más grave es lo de la Secretaria de Planeación, que ha irrespetado en varias ocasiones la cita al Concejo, y que esta vez no presentó excusas", expresó.

Por su parte, el otro proponente, el concejal liberal David Dáger, dijo que el cuestionario había sido mandado a cada funcionario desde el año pasado y afirmó que "hacer la sesión sin los presentes no tiene sentido". Por tal motivo, propuso aplazarlo para el próximo miércoles 29 de marzo y así poder responder y disipar las dudas entre ciudadanos, funcionarios y concejales.

Al finalizar, todos los presentes en la sala coincidieron en que era necesario informar al alcalde Manolo Duque la falta de compromiso por parte de sus funcionarios.