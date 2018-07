Distrito de Barranquilla ya tiene su PEMP, ¿y Cartagena, para cuándo?

“Barranquilla saca pecho porque es la ciudad del país con mayor extensión de terreno urbano declarado patrimonio nacional y con PEMP: son 456 hectáreas de suelo urbano protegido, distribuidas así: 142 en el Centro Histórico y ahora 314 en los barrios Prado, Alto Prado y Bella Vista”.

Así lo dio a conocer el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras la aprobación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio del Plan Especial y Manejo de Protección del Centro Histórico (PEMP).

El documento PEMP de Barranquilla tiene la particularidad de integrar distintas categorías del patrimonio, como Patrimonio Natural, Patrimonio Mueble (escultura y monumentos) y Patrimonio Inmueble, según lo explicó el alcalde de esa ciudad.

De acuerdo con el mandatario barranquillero: “Los inmuebles estarán clasificados en tres niveles de protección: nivel 1: conservación integral; nivel 2: conservación del tipo arquitectónico; y nivel 3: conservación contextual, permitiendo así según sus características y desde el PEMP la preservación total o modificaciones”.

“Siento envidia de la buena”: Toncel

“Esta noticia de la aprobación del PEMP de Barranquilla, celebrada en esa ciudad vecina nos da envidia pero de la buena; el Distrito vecino con esa herramienta podrá garantizar la protección de miles de inmuebles que son patrimonio allí, ubicados en los tres barrios beneficiados; de forma clara y expresa ese documento tiene consagrado que alrededor de estos inmuebles que son patrimonio de esa ciudad no podrán existir construcciones que atenten contra el orden urbanístico”, expresó Wilson Toncel, presidente del Concejo de Cartagena.

“Nuestro deseo es que Cartagena tenga su PEMP, para evitar las atrocidades que suceden en nuestra ciudad; no solo el caso de Aquarela, sino que observamos los casos en el entorno de la Torre del Reloj; y otras áreas del Centro Histórico, en la Calle Larga; en Manga, en Bocagrande en su área cercana al Centro”, agregó el presidente del Concejo.

Según el concejal, el documento es importante para dar freno a las construcciones que atentan contra el monumento y los patrimonios de la ciudad.

Cree que ese mismo modelo de Barranquilla se puede aplicar a las casas históricas de Manga para preservarlas.

“Invito a la administración distrital, al Ministerio, a la división de Patrimonio del IPCC, que no se duerman y logren que este documento PEMP para Cartagena sea una realidad”, advirtió el concejal de Cambio Radical.

PEMP de fortificaciones

Por su parte, el concejal conservador David Caballero reveló que se conoció que ya la ciudad tiene un PEMP especial y exclusivo pero solo para fortificaciones, pero que el mismo no se conoce.

“Hemos pedido el documento y a esta corporación no ha llegado. Es un tema que me acerca con el presidente Toncel; hace un mes y medio dije que Valledupar ya tiene su PEMP; ahora nosotros sabemos que sí vamos a tenerlo, pero cuando ya todo esté consumado; cuando todas las barbaridades que están haciendo en el Centro y sus alrededores se realicen, porque hay algunos que no quieren que el PEMP les coarte lo que están haciendo”, advirtió Caballero.

Un largo proceso

Desde el 2008 el Ministerio de Cultura invitó al Distrito a elaborar un Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico, pero el mismo aún se encuentra en el tintero. Durante el gobierno de Dionisio Vélez se anunció su pronta aprobación pero los cartageneros se quedaron con los crespos hechos. Se cree que la situación de la Base Naval y la diversidad del Centro Histórico, así como la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, tienen frenado el proceso del PEMP.

Planeación distrital dice que sí avances y zonas hay zonas con PEMP

Como objetivo principal para la protección de las murallas y fortificaciones de Cartagena, el Distrito solicitó al Gobierno Nacional mantener las normas urbanísticas vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, mientras se finaliza el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP.

Esta solicitud fue hecha ante el Consejo Nacional de Monumentos durante el análisis de las posibles normas urbanísticas que puedan estar dentro de este PEMP, que busca proteger las murallas y fortificaciones de la ciudad. “Al Ministerio de Cultura le preocupan algunas zonas de intervención como el barrio Manga y las edificaciones en altura del Pie de La Popa que puedan estar afectando la visual del Castillo de San Felipe de Barajas”, dijo Iván Castro Romero, secretario de Planeación Distrital.

"Los planes especiales de manejo y protección lo que buscan es generar valor a los bienes patrimoniales, de tal manera que las intervenciones contemporáneas no lo afecten. En el caso de nosotros este es un valor excepcional a nivel mundial y lo que se está tratando de hacer a través de ese instrumento es una conciliación entre la ciudad nueva con sus edificios y que éstos no afecten los valores patrimoniales del Castillo y las murallas”, explicó Castro Romero.

Algunas zonas que ya se encuentran reglamentadas con estas normas urbanísticas son La Matuna y su área de influencia y algunos barrios cercanos al Castillo de San Felipe como Torices, El Espinal, Pie del Cerro, El Cabrero y una zona frente a la cortina de muralla del barrio Manga.

El funcionario informó que: "la Secretaría de Planeación tiene actualmente una consultoría abierta para la reglamentación del PEMP del Centro Histórico, donde estarán las normas definitivas en cuanto a las construcciones que se adelanten dentro y fuera del Distrito".