Dosis mínima: piden que haya toque de queda para adolescentes y niños

El presidente del Concejo, Wilson Toncel Ochoa, ante la aprobación del decreto que anunció el Gobierno Nacional que prohibe el porte de la dosis mínima de droga, manifestó que “Cartagena debe acompañar a fortalecer el objetivo de la propuesta con estrategias que reduzcan el consumo, especialmente en niños y adolescentes”.

A través de un video el concejal de Cambio Radical dijo que en torno a este tema hay que desarrollar políticas públicas para que la población juvenil que es vulnerable tenga uso restringido a estas sustancias.

“Hacemos esta invitación al alcalde Pedrito Pereira, sus colaboradores y a la fuerza pública que adopte las siguientes medidas: decretar un toque de queda para los niños y adolescentes en todas las jurisdicciones de Cartagena desde las 9 p. m. hasta las 5 a. m.”

Toncel además pidió “convocar mesas de trabajo presididas por las secretarías de Educación y de Participación y Desarrollo, en la compañía del IDER, IPCC, rectores de colegios privados y oficiales, asociaciones de padres de familia y asociaciones de Juntas de Acción Comunal para diseñar un plan de acción con el fin de establecer una oferta pública cultural y deportiva que ocupe a los jóvenes en su tiempo libre y pueda contribuir a atacar el flagelo de la droga y el consumo de alcohol”.

Enlazar esta estrategia con la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, que desde 1996 desarrolla el programa escolarizado de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en diferentes centros educativos del país”.

Dijo que hay que tomar como referente la aplicación de esta medida en Islandia, catalogado hace más de dos años como uno de los países con mayor consumo de drogas en niños y jóvenes de toda Europa y en la actualidad, posee el índice más bajo.

Para Toncel hay que “acabar con la práctica de las charlas antidrogas que no han generado ningún resultado en la población juvenil, especialmente no incluir contratistas que dicen ser especializados en este tipo de servicios cuando no lo son”.