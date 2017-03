"Dueños de Electricaribe son cínicos y descarados": Turbay a Char

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, respaldó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en su respuesta a Gas Natural Fenosa, dueños de la empresa Electricaribe, al cual la Superintendencia de Servicios Públicos declaró en liquidación. Char le respondió a Fenosa con varios tuits, luego de que la multinacional los señalara de incitar al aumento de conexiones fraudulentas y actos violentos en contra de la compañía. La multinacional demandó a la Nación por 1000 millones de euros.

“Cinismo de @ElectricaribeSA y Gas Natural Fenosa no tiene límites. Si defender y reclamar los derechos de la gente me convierte en enemigo número uno de Unión Fenosa, lo asumiré con decisión y no bajaré la guardia”, emitió Char en su cuenta de Twitter en respuesta a la multinacional española.

El gobernador Turbay terció en la discusión en respaldo del alcalde. “@alejandrochar listo para lo que venga, Electricaribe y sus dueños españoles aparte de cínicos, descarados, impulsemos demanda contra ellos”, dijo Turbay dirigiéndose a Char.

El gobernador expresó que junto con asesores está revisando si en la demanda a la Nación se hace alusión a su nombre, para contrademandar a la multinacional.

Turbay recordó que junto con los gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe lideró una cruzada contra “la gran vaca muerta en que se había convertido Electricaribe, la cual nunca invirtió en mejorar las redes, ni en optimizar el servicio, ni la cobertura”.

El gobernador estuvo en Bogotá en representación de la Costa en la firma de la liquidación de Electricaribe por parte del superintendente José Miguel Mendoza, el pasado 14 de marzo.