Duque entrevistará a ternados para alcalde encargado de Cartagena

El presidente de la República, Iván Duque, explicó este miércoles que en los próximos días entrevistará a cada uno de los integrantes de la terna presentada por el Partido Conservador para escoger al Alcalde encargado de Cartagena.

La terna presentada por la colectividad está conformada por Óscar Javier Torres, Antonella Farah y Pedrito Pereira Caballero, entre quienes saldrá el reemplazo del suspendido alcalde Antonio Quinto Guerra.

“La mejor forma de proceder para la escogencia es hacer esa tarea con rigor y por lo tanto he convocado a las tres personas para que puedan ser entrevistadas por el Presidente en Cartagena y he pedido que me acompañe como testigos representantes del programa Cartagena Como Vamos y la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar)", dijo Duque.

Según explicó el jefe de Estado, la entrevista tendrá 20 preguntas, las mismas para los tres aspirantes, las cuales se harán de manera concreta para que “poder formar el criterio que me permita a mi hacer la mejor elección”.

El mandatario colombiano invitó a los ternado para que suscriban un compromiso con la ciudad, de trabajar con transparencia en el manejo de los recursos públicos y comprometerse de no tener compromisos transaccionales con ninguna política de carácter territorial.

“Creo que avanzar de esta manera es positivo, es avanzar con transparencia y así espero tomar la mejor decisión pensando en el bienestar de Cartagena”, concluyó Duque en una intervención este miércoles en la noche.