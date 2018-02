Dusán Vélez renunció a Cambio Radical porque no lo avalaron

El aspirante a la Alcaldía de Cartagena, Dusán Vélez Trujillo, manifestó que renunció al partido Cambio Radical, porque no le otorgaron un aval para ser candidato al cargo por ese partido.

“Luego de la convocatoria a elecciones, procedí, el 19 de febrero, mediante el formato reglamentario, a radicar la solicitud del aval para inscribirme como candidato por el partido Cambio Radical, haciendo honor a la militancia que disciplinada y comprometidamente vengo ejerciendo desde 2013, cuando me afilié para aspirar en las elecciones al Senado en 2014, hasta la fecha”, explicó Vélez en un comunicado público.

“No se me ha expedido el aval siete días después de haberlo solicitado, lo que no sólo me perjudica en el tiempo sino públicamente con el electorado, además de conocer que al interior de la colectividad no existe mucho ambiente para la expedición del solicitado aval, lo que manda un mensaje de incertidumbre”, agregó Dusán, hermano del exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez.

Aspirará, pero con otro aval

Por ello, explicó, tomó la decisión no solo de desistir de ese aval sino también de “renunciar a la militancia del partido Cambio Radical”. Dijo que formalizará su renuncia hoy, y aclaró que, “no desisto de mi aspiración. Por lo contrario: ahora es más firme que nunca. Seguiré adelante con mi aspiración, para lo cual ya me encuentro adelantando gestiones ante otras colectividades, para obtener el aval e inscribirme y participar en las elecciones atípicas del próximo 15 de abril de 2018”.

Agregó que la decisión no altera su apoyo al candidato presidencial Germán Vargas Lleras, al que ayudó a recoger firmas.