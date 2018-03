"El centro y la derecha son mucho más": representante Hernando Padauí

El representante a la Cámara por dos periodos, por el Partido Cambio Radical, Hernando José Padauí Álvarez, aspira a sostener su curul por tercera vez.

El magangueleño, médico cirujano y abogado, ha sido concejal y alcalde de Magangué, exconsultor y observador de la Organización de los Estados Americanos, OEA.

En diálogo con El Universal habló de sus propuestas y de cuál es la mejor opción para el país, de cara a las elecciones presidenciales.

Sobre la campaña presidencial dijo: “Vemos, a pesar de lo que distrae, que si sumamos todos los porcentajes de las encuestas, lo que representan el centro y la derecha, es mucho más; yo creo que el país tiene claro que se necesita un presidente que respete la institucionalidad, la propiedad privada, los derechos fundamentales, que entienda que el ejercicio del poder es concertado y ese es Germán Vargas Lleras, es la persona que los colombianos están esperando”.

Piensa que las cosas van a cambiar con la unificación del sector opuesto al petrismo.

“No me preocupa en las encuestas ese supuesto aumento de Gustavo Petro, porque prácticamente está solo, porque los otros de la izquierda quedaron relegados, lo que permite concluir que hoy hay una izquierda unificada en torno a Petro; pero también un sector divido como son el Centro Democrático y la derecha, y en la medida en que pase la segunda vuelta yo creo que los resultados en las encuestas se van a reflejar realmente en lo que quiere la gente, por eso Vargas tiene las grandes posibilidades de ser el presidente”, manifiesta.

Sobre el Centro Democrático advierte: “No es un error que el uribismo vaya a una consulta, lo que hay que preguntarse es quiénes van a esa consulta; porque sin lugar a dudas dentro de las personas que van a la consulta del Centro Democrático no todos representan el ideario político de ese partido. Vemos a un Iván Duque cerca y fiel a los principios del partido, pero a un Alejandro Ordóñez, totalmente distorsionado en cuanto al ideario de ese partido; creo que el error estuvo en no haber permitido que otros candidatos participaran de esa consulta”.

“Cambio Radical cuenta con Cartagena y la ciudad con el partido”

Hernando Padauí sugiere que el proceso electoral del domingo 11 de marzo, “debe ser un punto de partida para la ciudad de Cartagena, para hacer reflexionar a los ciudadanos sobre la necesidad de ejercer por primera vez el voto responsable o inteligente”.

“Me preocupa que a pesar de que hay excelentes candidatos en la contienda electoral, todavía un grupo de cartageneros siga hablando de procesos que pueden emular lo que ocasionó un daño inmenso para Cartagena, indistintamente de las personas que estuvieron ahí; por eso creemos que Cambio Radical va a jugar un papel fundamental no solo para el departamento sino para Cartagena”, dice el candidato.

Sobre el departamento de Bolívar recordó el papel que juega esta región en el Contrato Plan de atención especial a las zonas que tuvieron fenómenos de violencia.

“Aquí existe una población que hoy está catalogada como víctima; Bolívar debe asumir esa responsabilidad para que el proceso de paz cumpla lo que en su filosofía quiso hacer”, dice.

Resalta que su campaña se fundamente en la verdad hacia el elector.

“Hoy congresista que no se muestre o se articule en las necesidades, programas o proyectos de los municipios está mandado a recoger; por eso yo no voy a los municipios a prometer nada, le explicamos a la gente que no somos ordenadores de gasto sino articuladores y que queremos intentar cambiar esa costumbre de la gente de plantear necesidades particulares, por peticiones colectivas”, destaca.

Padauí obtuvo en Bolívar una alta votación que permitió que estuviera por segunda vez en el Congreso y ahora va por su tercer periodo.