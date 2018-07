El Concejo tendrá este año nuevas reglas de juego

Si es aprobado el proyecto de acuerdo 115 que expide el nuevo reglamento interno del Concejo, la entidad entraría a una modernización de sus reglas lo que implica una renovación de la misma, de cara a los nuevos tiempos.

De hecho algunas de las reglas que rigen en la corporación han quedado obsoletas frente a los cambios de leyes en el país en el último lustro.

Este lunes se surtió el trámite de la audiencia pública al proyecto, que contó con la participación de varias voces ciudadanas entre ellas la de la directora de Funcicar, Carolina Calderón.

Las modificaciones

“Desde el 2003 se han venido haciendo modificaciones a la Ley 136 de 1994, de forma aislada y través de acuerdos siendo ello para el ciudadano y los funcionarios, así como para los mismos miembros del Concejo, necesario conocer cuál es la última actualización; en este nuevo reglamento se actualizan todos los procesos quedando acordes con la Ley 1617 de 2013; el acto legislativo 02 del 2015, y la Ley 1551 de 2012”, explicó Wilson Toncel, presidente del Concejo.

El concejal agregó que en estas nuevas reglas del juego queda consignada “la forma cómo se elegirán al personero o personera de Cartagena; el contralor o contralora distrital y el secretario o secretaria general del Concejo en adelante, acorde con el acto legislativo 02 del 2015; es importante resaltar que esos procesos quedan ajustados con la última legislación; esto porque la elección de estos funcionarios por parte del Concejo ha dejado algunas dudas en la ciudadanía; con el actual proceso de elección del contralor todo esto ya se está poniendo en práctica”.

Toncel expresó que el proyecto acoge que en la conformación de esa directiva deben tener asiento en la primera vicepresidencia los partidos de oposición “que tendrán todas las garantías de comunicación e información para hacer oposición al alcalde del momento”.

Participación virtual

El nuevo reglamento establecerá la participación de los concejales en las sesiones en los tiempos que se establecen. “Muchas veces tenemos la imposibilidad física de estar en el recinto, porque estamos comisionados o haciendo una diligencia. La ley nos permite que utilizando los mecanismo de internet y otras tecnologías los concejales tienen la posibilidad de participar en las sesiones, quedando esas ponencias en las actas”, dijo Toncel.

El concejal agregó que el reglamento busca ampliar de 10 salarios mínimos a 20 los recursos para la conformación del grupo de asesores contratados para las unidades de apoyo de cada concejal.

Pérdida de investidura y votación

Por su parte, el concejal Javier Curi dijo que se tendrá que revisar “el caso de la pérdida de investidura del concejal por inasistencia, en ese caso cinco reuniones plenarias o de comisiones, que estará expuesto y en riesgo de perder su curul por esta causa”.

“Otro de los temas es dejar establecido qué es la mayoría simple o calificada; y de igual manera tener claridad de que en una votación, o se vota ‘sí’ o se vota ‘no’, pero no se puede seguir votando a medias o salir del recinto para no votar”, agregó Curi.

El concejal César Pión resaltó la participación de los ponentes en las audiencias públicas, “lo que profundizaría la investigación de los ponentes sobre la constitucionalidad y legalidad de varios temas”.

Las recomendaciones de Funcicar

La directora de Funcicar, Carolina Calderón, en su intervención, hizo varios aportes a nombre de esta organización de la sociedad civil para el proyecto. “Desde Funcicar resaltamos la iniciativa de esta corporación al presentar el proyecto de acuerdo 115, con el que contaría con uno de los reglamentos internos más actualizados de los Concejos de las principales ciudades del país”, dijo Calderón. “Consideramos pertinente que para lograr mayor efectividad de las comisiones accidentales, se defina la presentación de informes por parte de sus integrantes, a fin de que la corporación y los sectores interesados tengan la posibilidad de hacerle seguimiento a la gestión adelantada por estas comisiones”, propone Funcicar. La fundación hizo 10 sugerencias para mejorar el relacionamiento y comunicación entre los actores del territorio para fortalecer el capital social, como “dar a conocer de manera permanente y con aliados, los espacios de participación ciudadana; generar procesos formativos a líderes ciudadano, mejorar el acceso y la difusión de la información que se envía por correo a los participantes, entre otros”.

Frases

“Hay que buscar los mecanismos para mejorar la permanencia de los concejales y funcionarios durante las audiencias públicas y visibilizar estos resultados”, dijo Carolina Calderón

“Resalto la labor de la mesa directiva y la sociedad civil para contribuir en la actualización del reglamento del Concejo”, afirmó César Pión

“Se debe acabar eso de abandonar el recinto en una votación; o se vota ‘sí’ o se vota ‘no’, eso debe quedar claro en la nueva reglamentación”,opinó Javier Curi.

Lea aquí el texto completo de las recomendaciones de Funcicar:

Ponencia: Sugerencias al Proyecto de Acuerdo “por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Cartagena”, 16 de julio de 2018.

Presentada por: Carolina Calderón Guillot, directora ejecutiva y Diana Infante del Rio, investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena - Funcicar.

Desde Funcicar resaltamos la iniciativa de esta Corporación al presentar el Proyecto de Acuerdo No. 115, con el que contaría con uno de los reglamentos internos más actualizados de los Concejos de las principales ciudades del país, al incluir la ley de bancadas; Ley 1617 de 2013, sobre control político; especificaciones sobre tiempos de intervención y uso de la palabra; el fortalecimiento de las comisiones permanentes; mociones de censura; y métodos de participación ciudadana.

En medio de la crisis de gobernabilidad que atraviesa la ciudad, iniciativas como esta contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad toda vez que buscan una mayor efectividad en el ejercicio de control político del Concejo Distrital.

Funcicar como organización de la sociedad civil que trabaja por el fortalecimiento de la cultura democrática y de las instituciones, y que durante doce años ha hecho presencia permanente en la Corporación, a través de su ejercicio de observación, se permite aportar una serie de recomendaciones al proyecto de acuerdo:

• En el Capítulo III del Título III se hace referencia a las comisiones accidentales, que son conformadas con el propósito de analizar o decidir sobre un tema específico en un tiempo determinado. Consideramos pertinente que para lograr mayor efectividad en estas, se defina la presentación de informes por parte de sus integrantes, a fin de que la Corporación y los sectores interesados tengan la posibilidad de hacerle seguimiento a la gestión adelantada por estas comisiones.

• Las sesiones informales se han convertido en una práctica recurrente y relevante en la dinámica cotidiana de las sesiones del Concejo, con ellas se ha permitido la participación de ciudadanos para presentar quejas, inconformidades y denuncias públicas ante la plenaria. Como resultado de estas sesiones informales, la Corporación suele programar debates, sesiones especiales, audiencias públicas o conformar comisiones accidentales; por lo que sería positivo institucionalizar la realización de estas sesiones informales, incluyéndolas en el reglamento y estipulando parámetros para las mismas.

• Inclusión y aplicación del Estatuto de Oposición: En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz el Congreso aprobó esta ley para reglamentar la participación de partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Esta ley estatutaria es relevante para las corporaciones públicas porque ofrece una serie de garantías para que todos los partidos que se declaren en oposición frente al gobierno de turno ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos.

En ese sentido, la oposición podrá tener acceso a la información y a la documentación oficial; derecho de réplica; participación en la mesa directiva de plenarias; derecho a participar en las herramientas de comunicación y a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto, entre otras condiciones que deberían tenerse en cuenta en este Reglamento Interno.

• Inclusión del Acuerdo 002 de 2018, mediante el cual se regula el ejercicio de control político en el Concejo Distrital, y establecer el mecanismo de articulación en el cronograma de debates, entre las citaciones que este acuerdo define y las proposiciones que presenten los concejales.

• El Concejo de Cartagena es pionero en convocar a una audiencia pública como parte del trámite necesario para la aprobación de un proyecto de acuerdo, este es un importante paso que debe quedar explícitamente contemplado en el reglamento interno, especialmente en el aparte dedicado a al trámite de proyectos de acuerdo.

• Considerando que la petición- rendición de cuentas es un deber legal y ético que tienen los servidores públicos para visibilizar su gestión, sugerimos institucionalizar a través del Reglamento Interno una serie de etapas que permitirían que estas tuvieran un mayor acercamiento a la ciudadanía: a) Disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos e informes, de manera veraz, pedagógica, completa, reutilizable, procesable y en formatos accesibles; b) Diálogo y retroalimentación entre los concejales y la ciudadanía y grupos de interés; y c) Acciones correctivas o ajustes a las prioridades de la Corporación y visibilización de las mismas, atendiendo las sugerencias y preocupaciones expuestas por la ciudadanía y grupos de interés en la etapa de diálogo.

Junto a la Fundación Ideas Para La Paz y la Universidad Tecnológica de Bolívar, en 2017 Funcicar presentó ante este Concejo una propuesta para mejorar la eficacia de las audiencias públicas, que de ser estipulados en el reglamento interno fortalecerían la participación ciudadana y propiciarían mayor acercamiento de la ciudadanía hacia la Corporación. A continuación, algunas propuestas:

Sobre el relacionamiento y comunicación entre los actores del territorio para fortalecer el Capital social, sugerimos:

1) Dar a conocer de manera permanente y con aliados, los espacios de participación ciudadana, impulsando programas y proyectos que fortalezcan la participación ciudadana en torno a las audiencias públicas.

2) Generar procesos formativos a líderes ciudadanos, especialmente en materia de seguimiento a las políticas públicas para comprender su relación con la actividad normativa del Concejo Distrital.

3) Mejorar el acceso y la difusión de la información que se envía por correo a los participantes, relacionados a la audiencia.

4) Generar un espacio determinado para las personas que no inscriben ponencias, para aquellos asistentes que tengan dudas, preguntas y/o aportes sobre la temática tratada.

5) Restringir la participación de los concejales que no ejercen como ponentes del proyecto que es sometido a la audiencia.

6) Consolidar un archivo clasificado con los videos de las audiencias.

Con relación a la Institucionalidad, sabemos que la capacidad de respuesta de los gobiernos afecta la percepción de la ciudadanía frente a la utilidad de su interacción con el Estado en escenarios de participación, por eso es importante que estos produzcan resultados concretos. Proponemos:

7) Plantear en el articulado de los acuerdos, mecanismos de garantías para su implementación, así como la determinación de fuentes de financiación o de control y sanción según se requiera. Los coordinadores de cada proyecto de acuerdo deben mejorar los procesos de evaluación de la viabilidad financiera para su implementación.

8) Reglamentar los procedimientos para formalizar la declaración o referenciación de las propuestas ciudadanas incorporadas o rechazadas, evidenciando la incidencia específica de los aportes, señalando de manera taxativa en la ponencia final de estudio de los proyectos de acuerdo, el destino de las intervenciones ciudadanas dentro del contenido de los proyectos de acuerdo, quedando expresado lo que se tuvo en cuenta y lo que no y los motivos para esa decisión.

9) Buscar los mecanismos para mejorar la permanencia de los concejales y funcionarios durante las audiencias públicas y visibilizar estos resultados.

Ponemos a consideración de la plenaria estas recomendaciones, y quedamos a disposición de la mesa directiva y ponentes de esta importante iniciativa, para profundizar en estas si lo consideran pertinente.