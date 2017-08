El 'corre corre' de José Julián para nombrar gerente de Transcaribe

Desde el 27 de febrero de 2016, José Julián Vasquéz, primo hermano del suspendido alcalde Manolo Duque sostiene varias conversaciones donde analiza posibles candidatos para la gerencia de Transcaribe.

En una llamada, JJ habla con un HD (hombre no identificado) para hacerle saber que el hermano de éste anda muy “rogado” sobre su solicitud de postularlo como gerente de Transcaribe. El HD le dice que una vez llegue a Cartagena hablará con él.

J.J.: Este hermano tuyo sí es rogado.

N.N. Masculino: ¿Qué pasó?

J.J.: Le digo que lo voy hacer nombrar gerente de Transcaribe, me dice que sí un día y a los dos días deja a la ministra plantada allá con el alcalde, ¿tú crees eso?

N.N. Masculino: Usted no me dijo eso el día que habló conmigo, ni un carajo.

J.J.: El día ese se lo propuse en la noche pero porqué usted se fue.

N.N.: Ah..pero por eso ¿usted no volvió?

J.J.: bueno ¿qué hacemos entonces?

N.N.: El gerente de Transcaribe.

J.J.: Sí señor

N.N.: Déjame yo viajo a Cartagena para hablar con él para ver.

J.J.: No que... si él tiene que irse a ver con la ministra allá, Manolo está con la ministra esperándola, yo estoy acá mejor dicho...tengo 70 personas atrás que quieren y este está de digno, que déjame pensarlo ¿eso que es?

N.N.: No tenía ni idea marica. Me estoy desayunando de esa vaina. Oye mira, el lunes voy para definir lo que hablamos.

***

En otra conversación, en la misma fecha, hacia las 5:56 de la tarde, José Julián se comunica con Ramón Torres, quién para ese entonces era el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, SIAB.

En el diálogo, José Julián le manifiesta a Torres su intención de ofrecerle la gerencia del SITM, pero éste le explica que no puede aceptar por su cargo en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar.

J.J.: Ramón ¿que más? ¿Cómo estas?

N.N. ¡Hola! ¿Qué ha habido José? ¿Cómo estás?

J.J.:¿ Estás por donde?

N.N.: Por mi oficina, queda acá en El Recreo.

J.J.: Mira Ramón te estoy llamando porque estoy acá hablando con el Alcalde.

N.N. Masculino: ¡Aja! ¡correcto! Sí señor.

J.J.: Perdona cogerte así a quema ropa, hemos analizado aquí de la gente en Cartagena, un perfil como el tuyo, digamos que gozas de buen nombre, con unas capacidades profesionales y académicas importantes para el tema de Transcaribe, yo no sé si tú le quieras ayudar a la ciudad y al alcalde en ese reto.

N.N. Masculino: ¡Mierda! yo te comento que para cargos no, porque yo actualmente soy presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y no se vería bien, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, no es una inhabilidad pero sí me genera una incompatibilidad, no por efecto gremial, porque yo tengo un compromiso gremial que termina este año, y cuando te estoy hablando que termina este año es que los periodos son por dos años, y estoy al frente de ese gremio.

Entonces como mucho gusto en todo lo que ustedes deseen desde el punto de vista gremial, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos con propuestas, siendo proactivos ayudándolos en términos de cualquier consultoría que quieran ustedes, no consultoría que nos estén dando nada, no, sí quieren algún concepto de ciudad, con mucho gusto. Ahí en forma directa estaremos ayudándolos, de todas maneras muchas gracias por tenerme en cuenta y trasmítale eso al Alcalde que más adelante ya el próximo año que con mucho gusto, que ya no estoy al frente del gremio.

***

En otra conversación, José Julián habla con otra persona no identificada, sobre el tema de Transcaribe. El primo hermano del alcalde Manolo Duque le ofrece el cargo; no obstante, HD le aclara que más allá de nombrar un gerente, lo importante es que el Distrito tenga control sobre esta entidad.

J.J:

N.N. : ¿Esas propuestos que son?

J.J.: Lo estamos viendo desde un punto de vista objetivo .

N.N. : ¿Sabes que es lo que pasa José? yo tengo un esquema que creo que se lo dije al alcalde, el tema no es tanto que tu nombres un gerente allá, no, el tema es que el Distrito tenga el control de lo que pasa en Transcaribe y tú puedes nombrar a superman ahí, pero si eso está como está desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de toma de decisiones, eso no va para ningún lado, sí el Distrito no tiene la mayoría de los votos en la junta no vamos para ningún lado.

J.J.: Pero eso no va a ser por ahora, la realidad es que eso no va a ser por ahora.

N.N.: De acuerdo, pero como finalmente de todas maneras el distrito es el que responde por todos, lo que hay es que armar una especie de gerente que sea del lado del distrito para que tome decisiones del distrito, porque eso no va para ningún lado.

J.J.: Por eso, es que estoy pensando en eso, porque fíjese que casualmente estoy pensando en ti.

N.N.: Sí, pero yo con mucho gusto puedo colaborar con una persona que pongan, pero yo apenas estoy arrancando un proyecto.

J.J.: Persona no. La persona la buscamos nosotros, estamos pensando en ti, en ti.

N.N.: Bueno yo sé, pero como te digo José, si quieres hablamos y yo te doy mi posición, yo te doy mi opinión.

J.J.: Cálmate es que es sí y punto, eso no es para tanto el misterio y ya.

N.N.: José es que yo apenas estoy arrancando una vaina, ósea yo necesito irme con resultados, con mucho gusto después, pero es muy temprano para yo cambiar de un sitio a otro.

J.J.: Está bien, si no que pensabamos el nombre es fulanito, no lo hacemos ni por, si no porque no joda se le puede echar la mano a este y ya.

N.N.: Pero yo quiero que hablemos y te cuento, el tema hay que cambiar, hay que elegir a Transcaribe y volverlo una secretaria de movilidad, esa es mi opinión.