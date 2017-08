"El de mayor puntaje es el otro, pero después que ese este montado sacará gente"

En la conversación con fecha del 10 de febrero de 2016, entre Jorge Correa Rosales, director del Hospital Bocagrande y ex director del Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis) y Jorge Useche, queda claro que los cabildantes, tenían claro que dentro de la terna para elegir Controlar Distrital, Nubia Fontalvo, no era la persona más apta, y que además los que debían realizar el proceso de entrevistas no eran los concejales salientes sino los que entraron en vigencia en 2016.

En esta Correa, tío de Useche, le pregunta cómo va el tema de la Contraloría, en este le dice que está un poco delicado porque dos "Manes", están presionando para quitar a Nubia Fontalvo y poner al otro candidato, que fue el de mayor puntaje y cuando este este montado, empezará a sacarle su gente.

Conversación:

Correa: ¿El tema de la contraloría cómo está eso? porque yo creo que eso se salva.

Useche: Está delicado porque estos dos "Manes", están presionando es para quitarla y poner al otro y eso nos perjudica, no solo porque la perdemos si no que le pueden abrir juicio con pérdida de envestidura.

Correa: Lo que entiendo es lo que dice el Juez. La entrevista no la debieron hacer los otros sino ustedes.

Useche: Sí, pero ahí el man metió un veneno para retrovertir el proceso de entrevista y cambiar la modalidad de escogencia a lista de elegible, de esa manera, escogen al de mayor puntaje y es el otro "tipo", pero después que ese otro "tipo" este montado, empezará a sacar a la gente a ellos porque ya no le deben nada al Concejo, sino a un juez y quién sabe si querrá venir a fregar porque la "vieja", no estaba apta para que la escogieran. Pero eso está delgadito, porque después Roselyn le abrió un proceso a Carlos Barrios, porque esas mujeres ahora se han puesto a creer que son las guerreras políticas, que ya había hablado con ellas y va a volver a hablarles para decirles que se dejen de tanta vaina y lo que hay que hacer es entrar a negociar.

Correa: ¿Y el gobierno que dice?

Useche: Nada pero lo que hagan es en contra del gobierno porque el gobierno viene hoy y ha invertido cosas ahí

Correa: Hay es que mirarlo bien, pero que tienen que reunirse para hablar el tema de Basilio y reunirse con él.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.