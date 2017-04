"El 'fast track' es un paso a la dictadura": Carlos Holmes

El abogado de la Universidad del Cauca, con especialización en derecho penal y criminología, y máster en negocios internacionales de la Universidad de Sofía, de Tokio, Japón, Carlos Holmes Trujillo, es una de las cartas del Centro Democrático dentro del abanico de precandidatos a la presidencia de la República.

Holmes fue ministro de Educación y ha ocupado más de 13 embajadas incluidas la ONU y la OEA; y en varios países de Europa.

En diálogo con El Universal dejó claro sus propósitos en su camino a la presidencia de la República, de llegar a consolidarse como el candidato único del uribismo.

“Esto muy entusiasta y contento, visitando al país, compartiendo con muy distintos compatriotas de todos los sectores nacionales las ideas que tengo para mejorar la situación del país dentro del marco programático del Centro Democrático”, dijo. Agregó que es partidario de una consulta abierta para elegir al candidato único. ““El mecanismo que más conviene para elegir el candidato es una consulta democrática popular abierta. “A eso no hay que temerle, quien no sea capaz de ganarse una consulta abierta no puede pensar en ser elegido presidente de Colombia”, defiende.

Holmes es un crítico acérrimo de las políticas que el gobierno ha adelantado por cuenta de los acuerdos con las Farc, y dentro de esas, el fast track y la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“El fast track es la versión colombiana de la ley habilitante de Nicolás Maduro, un paso hacia la dictadura porque destruye por completo la división y el equilibrio entre los poderes y en esa virtud sustituye a la Constitución”, sostiene.

Opinó sobre la JEP y de que allegados al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, como los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, quieren acogerse a esta, lo que un sector del país considera algo paradójico.

“Aquí hay dos aspectos diferentes. Soy crítico de la JEP desde un principio por muy distintas razones, su vigencia genera unas posibilidades para unos ciudadanos que tienen pleno derecho a acudir a ellas en virtud de su situación individual jurídica y eso es lo que están haciendo nuestros compañeros y yo eso se los respeto”, explica.

“Pero la JEP se lleva principios tradicionales que se construyeron desde hace muchos años, porque se puede convertir en un tribunal político revanchista”, dice.

De llegar a ser presidente sostiene que: “Para mí es una muy buena noticia la desaparición de las Farc como fuerza armada ilegal. Bueno que dejen las armas a la ONU pero para consolidar eso hay que darle cumplimiento a lo acordado en reinserción y reincorporación de la base guerrillera. Pero incorporar la totalidad del acuerdo a la Constitución, eso hay que cambiarlo porque tal decisión nos conduce a una democracia castrada y a una inseguridad jurídica amenazante”.

“Es inaceptable que los culpables de delitos más graves no paguen ni un solo día de cárcel”, apunta.

Defendió de las críticas la marcha del 1 de abril en las que participó el Centro Democrático.

“El que pretenda tapar el sol con las manos puede hacerlo pero no lo logrará: fue una marcha exitosa, ciudadana, pacífica, civilista, democrática y esperanzadora. La gente salió a expresar la critica y la sinrazón de la situación”.

De llegar a la presidencia dice que su fórmula para salvar al país estará en la aplicación de un modelo económico que permita un crecimiento rápido. “Solo las sociedades económicas que han crecido aceleradamente han mejorado los indices de desarrollo humano”, advierte.

A propósito del caso Odebrecht, Carlos Holmes plantea crear contra la corrupción en general “una corte internacional anticorrupción para combatir el soborno transnacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

"Tenemos que poner en marcha un proceso muy profundo de reconstrucción institucional porque al país hay que darle una nueva esperanza; si permitimos que lo que se imponga sea solamente el sentimiento de depresión colectiva, estaremos en un escenario muy peligroso para el país” , dijo Holmes.