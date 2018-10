"El Gobierno busca cambiar el mal diseño de la administración de justicia"

“En los institutos de investigación del país está el conocimiento, las investigaciones; los problemas de la ciénaga de la Virgen, no son iguales a los de los páramos”, dijo el ministro del Medio Ambiente Ricardo Lozano en Cartagena, en el IV Congreso Internacional de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios. // El Universal

La Cámara de Comercio de Cartagena inauguró el IV Congreso Internacional de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios, que concluye hoy en esta ciudad.

En la instalación del encuentro la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explicó los alcances del proyecto de reforma a la justicia que ya pasó su primer debate en el Congreso y esta semana tendrá su segundo debate.

“El pacto nacional o pacto por la justicia del gobierno del presidente Iván Duque se basa en tres pilares: legalidad, el emprendimiento y la equidad”, dijo.

La ministra advirtió que no podrá haber un sistema efectivo de justicia ni emprendimiento, si no hay seguridad jurídica. Explicó los alcances de esa reforma, basada en el fortalecimiento de las primeras y segundas instancias, la prevención de los conflictos, y la creación de un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes que ayude a cambiarles la vida.

La administración de justicia

La funcionaria expresó que el corazón de la reforma constitucional de la justicia que presentó el gobierno de Duque, siempre será el cambio del órgano de gobierno y administración de la rama judicial.

"Eso no lo hemos logrado desde 1993, pero vamos a insistir porque si no, no vamos a poder transformar la justicia, un órgano mal diseñado, integrado con perfiles disfuncionales, y poco funcional en su conjunto", sostuvo.

"Debemos resolver un proceso eficiente que controle a los magistrados de las altas cortes, que derive en una disciplina que trasforme a jueces y magistrados", manifestó. Borrero advirtió que dentro de los propósitos está hacer obligatoria la unificación de jurisprudencia de las altas cortes, y mandar un mensaje de que realmente lo que se necesita es ‘seguridad jurídica’. Dijo que con mitos y falacias, quienes no quieren la reforma se oponen pero “para respetarse privilegios o para que todo siga igual”.

La ministra expresó que confía en el avance del proyecto de ley al que le falta un recorrido de 7 debates en el Congreso, del que depende mucho la voluntad política.

El encuentro

El IV Congreso Internacional de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios es un espacio académico para dialogar y aportar, desde el ámbito jurídico, en la construcción de políticas púbicas integrales para el desarrollo. María Claudia Páez, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de

Cartagena, entidad organizadora, en sus palabras de apertura, expresó su agradecimiento a los asistentes: “No esperamos que de un modo tan rápido, el Congreso se situara como un espacio de posicionamiento de la agenda conjunta entre derecho, responsabilidad empresarial, sociedad civil y medio ambiente”.

La agenda se inició con la intervención del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, quien agradeció la labor de la Cámara de Comercio “por hacer a Cartagena más competitiva, sostenible, verde, emprendedora, con más equidad, siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el mundo nos exige a las ciudades patrimonio”.

“Es necesario tejer de manera colectiva en lo relacionado con el medio ambiente y la responsabilidad empresarial para el desarrollo nacional. Tenemos que fortalecer los mecanismos de participación, información y justicia en los Centros Regionales de Prevención de Conflicto Socioambientales, estarán en las bases de los institutos de investigación del sistema ambiental del país, porque ahí está el conocimiento y los datos de lo que pasa en los territorios”, expresó Lozano.

Temas ambientales

En el panel sobre “la tensión entre el desarrollo económico y el medio ambiente”, se abordaron las situaciones de Hidroituango, el canal del Dique, el río Bogotá y el puerto de Tumaco donde participaron sus representantes y expusieron las causas, consecuencias, impacto y posibles soluciones en materia ambiental.

Digitalizar la justicia

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se refirió a los procesos de modernización que propone el gobierno de Iván Duque, uno de ellos es la pronta digitalización en la justicia: “Esperamos dar un salto tecnológico en la justicia. Estoy convencida de que con la llegada de la tecnología solucionaremos muchos temas de su administración eficiente. Pongo a disposición de la ciudad mi esfuerzo y participación en la justicia para solucionar los problemas de Cartagena, seguros de que las cosas no cambian de la noche a la mañana, sino con el concurso de todos”, aseguró Borrero.