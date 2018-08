El Partido Conservador defiende su derecho a poner alcalde o alcaldesa

El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, expresó que “el alcalde o alcaldesa de Cartagena encargado va a salir de la terna que presente el partido, y así lo ratificó el presidente de la República Iván Duque”.

Andrade dijo que es el Partido Conservador el que debe postular los tres nombres y no otro, ya que las elecciones atípicas las ganó Antonio Quinto Guerra, avalado por la colectividad azul.

“El Partido Conservador tiene el derecho y la obligación de recomponer la terna con un nuevo nombre de una mujer, dada la decisión sobre la doctora Roxana López, la cual no compartimos; ese nuevo nombre lo revelaremos hoy con la presentación de la terna”, expresó Andrade a El Universal.

López no seguirá en la terna compuesta por el exrepresentante a la Cámara Pedrito Pereira y el docente Óscar Torres, ratificados por Andrade ya que el Ministerio del Interior consideró que por ser esposa del actual secretario de la Asamblea departamental esa relación la inhabilita, ya que ese cargo influye en lo distrital.

“Así funciona la política con partidos políticos, con elecciones y con mayorías; el pueblo eligió a Quinto Guerra por el Partido Conservador y este partido postulará a miembros del mismo, esperando que Guerra se defienda en los estrados judiciales”.

“La ciudadanía puede estar tranquila que el alcalde o alcaldesa regirá los destinos de la ciudad con probidad”, dijo Andrade.

López se pronuncia

Roxana López, la ternada que según el Mininterior tiene un impedimento, se pronunció en un comunicado reiterando que, tras un análisis legal riguroso, el cargo de secretario general de la Asamblea que ostenta su esposo “no se enmarcan en lo que las disposiciones legales denominan autoridad civil y administrativa”. Sin embargo, López acogió la decisión y agradeció al partido por haberla incluido en la terna. (Ver recuadro)

“Siendo consciente y entendiendo el momento político y administrativo por el que atraviesa la ciudad, respeto y acojo la determinación del Ministerio del Interior, en el sentido de proceder a reintegrar la terna, y he solicitado al partido no entrar en un debate jurídico alrededor del tema y retirar mi nombre buscando de esta manera evitar que se generen más controversias de carácter legal, que tanto daño le han hecho a la ciudad”, expresó López.

“No hay inhabilidad”

“Antes de que el Partido Conservador pusiera a consideración mi nombre para integrar la terna se realizaron los análisis rigurosos desde el punto de vista legal, examinando lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, la Ley 1475 de 2011, el reglamento de la Asamblea Departamental de Bolívar y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, concluyendo que las funciones que desempeña mi esposo, como secretario General de la Asamblea, no se enmarcan en lo que las disposiciones legales denominan “autoridad civil y administrativa”, y por otro, que el régimen de inhabilidades, de interpretación restrictiva señala que el análisis del mismo se enmarque en la respectiva circunscripción territorial, para el caso concreto en el Distrito y, no el departamento de Bolívar”, informó Roxana López en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Frases

“Participar en este tipo de procesos políticos es un reconocimiento a quienes día a día trabajamos por un mejor país. Seguiré contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la ciudad”, Roxana López.

“Exigimos respeto por la colectividad y por los miembros del partido, y quien resulte electo regirá con honestidad y liderazgo a Cartagena”, Hernán Andrade.

Pronunciamiento completo de Roxana López:

Comunicado a la Opinión Pública

Frente a la decisión emitida en las últimas horas por el Ministerio del Interior de devolver la terna escogida por el partido conservador para designar alcalde de la ciudad de Cartagena, y la presunta inhabilidad que me cobija para hacer parte de ella, me permito informar lo siguiente:

1. Antes de que el partido Conservador pusiera a consideración mi nombre para integrar la terna se realizaron los análisis rigurosos desde el punto de vista legal, examinando lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, la Ley 1475 de 2011, el reglamento de la Asamblea Departamental de Bolívar y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, concluyendo: por un lado, que las

funciones que desempeña mi esposo, como Secretario General de la Asamblea Departamental de Bolívar, no se enmarcan en lo que las disposiciones legales denominan “AUTORIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA”, y por otro, que el régimen de inhabilidades, de interpretación restrictiva señala que el análisis del mismo se enmarque en la respectiva circunscripción territorial, para el caso concreto

en el Distrito y, no el departamento de Bolívar.

2. Siendo consciente y entendiendo el momento político – administrativo por el que atraviesa la ciudad, respeto y acojo la determinación del Ministerio del Interior, en el sentido de proceder a reintegrar la terna, y he solicitado al partido no entrar en un debate jurídico alrededor del tema y retirar mi nombre buscando de esta manera evitar que se generen más controversias de carácter

legal, que tanto daño le han hecho a la ciudad.

3. Agradezco al partido Conservador, en especial a la dirigencia local, departamental y nacional la confianza. La participación de la mujer en este tipo de procesos políticos, es un reconocimiento a todas aquellas que día a día trabajamos por un mejor país. Yo seguiré contribuyendo desde donde me

corresponda al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Cartagena 30 de agosto de 2018

Roxana Milena López Fernández