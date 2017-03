"El patrón de la guerra lo quieren tratar como huésped ilustre”: senador Araújo

Ante la negativa del Concejo de Cartagena de declarar persona no grata a Rodrigo Londoño, alias Timochencko, jefe guerrillero de las Farc, el senador Fernando Araújo, aseguró que no queda otro camino que seguir en la calle con resistencia civil pacífica. (Lea:Concejo rechaza solicitud de declarar a 'Timochenko' como persona no grata)

“Agradezco la rápida respuesta del concejal Lewis Montero, quien como Presidente actúa en nombre de esa corporación. Entiendo el anhelo de paz de los concejales, igual al de casi todos los colombianos, incluidos los ciudadanos que votamos No en el plebiscito”, dijo.

Así mismo, manifestó que es extraña la interpretación de negar la declaratoria de persona no grata “al mayor criminal del país, el patrón de la guerra, el responsable del conflicto armado, cuando en el pesado se ha hecho con otras personas. Rodrigo Londoño, no es y jamás será garantía de paz para Colombia".

“Declarar persona no grata al señor Timochenko, no puede ser interpretado como una afrenta contra la calidad hospitalaria de Cartagena, tiene que ser vista como una defensa de los principios que nos conducirán a la verdadera paz, los valores que sostendrán la paz en el futuro, los mismos que liberaron a Cartagena del yugo totalitario”, puntualizó.

Los cabildantes manifestaron en una carta firmada por su presidente, que Cartagena recibió alegre que fuese escogida como lugar para la firma del Acuerdo de Paz el pasado septiembre y que por tanto el Concejo debe respaldar las acciones de paz y ello implica la aceptación grata de todos los ciudadanos.

"Haciendo honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y enemiga del absolutismo se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que implica alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de una guerra que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus privilegios".