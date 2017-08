“El presidente está dando el papayazo”: José Julián

El día 24/02/2016 a las 10:30 hubo una conversación entre una mujer desconocida y José Julián Vásquez, primo hermano del alcalde Manuel Vicente Duque.

J.J.: bien mi vida tú como estas por donde andas

N.N. Femenino: estamos ahora mismo en el aeropuerto que vamos a salir para Bogotá, para lo de Coldeportes

J.J.: ahh tú vas a viajar

N.N. Femenino: si yo estoy viajando con él José porque el solo allá y las permanencias y las cosas entonces uno está mejor dicho desconectado, José míra lo que pasa es que Manolo me estaba diciendo que hay un proyecto que se radico en Bogotá para el tema de un polideportivo

J.J.: si ya me lo están buscando, para cuando aterricen ya lo tenga

N.N. Femenino: vale listo perfecto, José otra cosa, hay un proyecto del alcantarillado de Bayunca J.J.: si ya Jhon Montoya, estaba en la plata de lo otro pero ya estaba llegando y ya me va a mandar el radicado para mandártelo a ti la foto del radicado yo te lo mando por Whatsapp

N.N. Femenino: pero mira, eso si no lo voy a mandar a presidencia porque es que lo que hace falta de ese proyecto que lo devolvieron porque hace falta del distrito la titulación de los predios

J.J.: si pero eso yo lo puedo comprar, si ellos se comprometen yo lo compro

N.N. Femenino: entonces eso es lo que hay que decidir con Jhon, que diga cuales son los predios, de quien son los títulos y eso para poder hacer eso y mandarlo, ese trámite hay que hacerlo porque yo no puedo mandar eso a presidencia porque después me van a decir, que lo que hace falta es por parte de ustedes

J.J.: lo que te quiero decir es, porque no se han comprado, pues porque hoy no se tiene el estudio de los títulos, entonces en ese caso yo le dije a manolo, que si a nosotros no los entregan, pues créeme que enseguida se entrega eso, si me entiendes, ya yo voy para donde Jhon ahora a las 11:30

N.N. Femenino: a bueno listo perfecto yo mando a que me mandes esa información.

El día 24/02/2016 a las 10:46

- Mientras contestan la llamada, se escucha decir a J.J. que no se le puede decir al Presidente que financie algo de 1.000 millones, que tiene que ir tentando para ver sí lo va a ser o no, que por lo menos decirle hace falta esto, es por eso que le dijo a una tercera persona, le dijera los 3 proyectos que ya están radicado. La llamada se va a buzón.

-el alcantarillado de Bayunca, tu no vas a coger al presidente para que te esté financiando proyecto de 1000 millones, dale el dato, si va a ser o no lo va a ser, por lo menos que diga hace falta esto lo hago tal situación… para que a las tres y media le dijera cuales eran los tres proyectos más, que ya se han radicado.

El día 24/02/2016 a las 10:47

J.J. realiza esta llamada y mientras la contesta se escucha que JJ dice “escuela para la paz, eso lo hago yo con el presupuesto nuestro, pero que cojan al Presidente para hacer lo que no podamos hacer, COP1000000000, COP30000000000, pero escuela para la paz COP800000000, sí el presidente está dando el papayaso, cómo le van a presentar un proyecto de esos”.

No sé qué escuela para la paz, eso lo hago yo con el presupuesto, que haga el presidente algo que nosotros no podemos hacer 10 mil millones 30 mil, pero escuela para 800 millones, si es que está dando el papayaso el presidente, como es que le vas a presentar un proyecto de esos.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.