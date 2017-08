El presupuesto del DADIS que JJ quería tomar para contratar OPS

El 1 de marzo de 2016, José Julián Vásquez, primo del alcalde Manolo Duque, conversa con un Wilson Jaimes, subsecretario del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) sobre la posibilidad de transferir $ 3.000.000.000 del Certificado de Destinación Presupuestal (CDP) de esta entidad a otra secretaría.

En el audio, José Julián pregunta de forma insistente a Wilson si este dinero puede ser destinado a otra dependencia para utilizarse como libre destinación. Wilson sostiene que el proceso no es posible porque el Alcalde se puede meter en un lío.

Wilson: ¡Aló!

JJ: Wilson

Wilson: Señor

JJ: Dos pregunticas papi...

Wilson: ¿Número uno?

JJ: Tú sabes que el Dadis tiene una plata de sgp

Wilson. Ajá...

JJ: Lo que tengo entendido es que esa plata no se puede utilizar, en virtud de una resolución de una normatividad que salió el año pasado.

Wilson. Dos dieciocho de dos mil quince, si señor.

JJ. Eh… ¿para contratar personal?

Wilson. Así es.

JJ. ¿Esa plata para qué se puede coger entonces?.

Wilson. Eh… Lo que es salud pública, para temas de gestión. Osea, lo que son actividades del (...) Pero no para contratar ops. Las actividades de planes de pensiones colectivas de los diferentes programas de salud pública, para las actividades se puede usar, pero no para contratar ops.

JJ. Ujum… ok, pero ven acá y esa plata nada más se puede… coger para salud pública ¿y ese rubro? Es decir, por ponerte un ejemplo, yo podría trasladar esos recursos para otra dependencia y traer ese mismo valor para salud, en otra que sí lo puedo utilizar, no para pensionar, ¿sino para otra cosa?

Wilson. En sgp, no.

JJ. ¿Por qué?.

Wilson. Porque eso está asignado, ya eso viene asignado.

JJ. Si pero...¿no hay otra secretaría que utilice esa misma fuente?

Wilson. No, es que el tema de salud no José, porque ese tema no hace unidad de caja con nada, Fondo Local de Salud, no hace unidad de caja con nada, los recursos que vienen asignados para ese tema, él no los puede trasladar de ahí…

JJ. Me da la impresión que no quiere soltar el billete.

Wilson. No, no…

JJ. ¿Ah?.

Wilson. No no no… no es eso, no es eso. si no que… el tema nos amarra…

JJ. Estaba pensando, hombre, cojamos la plata que hay en salud, llevémosla para una dependencia y le mandamos ingresos corrientes de libre destinación de otra…

Wilson. Me me meten en un lío tremendo al Alcalde…

JJ. ¿Porqué no se puede utilizar para otra cosa?

Wilson. No los pueden utilizar para otra cosa. La plata de salud tiene que ejecutarla por el Fondo Local de Salud, no puede trasladarla para otro lado. La fuente que está asignada para salud, tiene que ejecutarla por salud.

JJ. Osea...¿no se puede utilizar para otro tema que no sea salud?

Wilson. No… si el tema de salud es más complejo en ese sentido, cualquier otra dependencia, infraestructura, en interior, en cualquier otro lado se puede hacer, pero con salud, no.

JJ. Bueno listo pues… .

Wilson. ¿Y cuál es la segunda?

JJ. No era esa prácticamente porque estoy buscando… y dije bueno, si transferimos esa plata, esos cuatro mil, esos tres mil, que tienen ellos, se la ponemos a otra secretaría y le conseguimos una fuente que ellos puedan utilizar en salud, pero yo les devuelvo la plata a otra secretaría… que es de diferente fuente ¿me entiende?

Wilson. Pero el tema de fuente no puede jugar así con salud.

JJ. Por eso, usted se quiere quedar con eso…

Wilson. Jajajajaj No lo puedes ni ver… metes en un lío al Alcalde.

JJ. Bueno pues, chao.

Wilson. Bueno señor.