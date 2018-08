“El ‘Tino’ Asprilla es una vergüenza”: Dumek Turbay

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estuvo esta mañana en Cartagena y entregó una rueda de prensa en donde afirmó que continuarán trabajando para acabar con las redes criminales y de explotación sexual que hay en La Heroica.

Por otro lado, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien se hizo presente en la rueda de prensa, también se refirió a las declaraciones que entregó hace una semana el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla, que en una lancha, en Cholón, pidió "de corazón" que suelten a Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, la mujer que lideraba una red de explotación sexual en Cartagena, y que fue capturada por las autoridades luego del despliegue de una exitosa operación llamada Vesta I.

Turbay no se guardó ninguna palabra y calificó al ex futbolista como “una vergüenza”. “El video que promociona no le hace ningún bien ni a Cartagena, ni a Bolívar, y tampoco protege a nuestros niños y jóvenes. Personajes como el ‘Tino’ Asprilla no solamente son una vergüenza, sino que no le hacen ningún tipo de bien a la sociedad”, afirmó el Gobernador de Bolívar.

El gobernador, además, invita a Asprilla a rectificar y pedir disculpas sobre sus declaraciones.

Escuche aquí el audio: