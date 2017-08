En este audio una persona llama Roselyn Montero, quien según la Fiscalía era abogada cercana a la Contralora Nubia Fontalvo, tiene una conversación con una mujer desconocida (MD) en la que hablan de un favor que terminan “arreglando políticamente”.

Roselyn: Anda, acá las cosas están bien. Esta mañana fue el abogado ese

MD: Aja.

Ros: Mierda eso demora como de tres a seis meses.

MD. Se demora eso, ¿verdad?

Roselyn: Sí la supo hacer este señor.

MD: Sí, y bien ‘hechecita’, ¿oíste?

Rosely: Pero sí se le levanta porque el tipo es de manejo de confianza eso lo dijo, ¿verdad?

Roselyn: No, de que se le levanta, se le levanta, pero se aguanta sus seis meses ahí.

MD: Sí, sí, sí, pero ya qué se puede hacer.

Roselyn: Así es… bien inteligente que es.

MD. El tipo se la jugó todita a la contralora, eso es para que ella se de cuenta la clase de amigos que ella se buscó y se consiguió.

Roselyn: No, es que ella misma me decía: ‘es que Dios me dijo que me iban a traicionar y yo le pedía que no fuera Miguel’. Porque desde eso que le digo, yo fui con ella, yo fui con ella a la iglesia y llega y me dice, dizque Dios me dijo. ‘Ay no, ojalá que no sea Miguel’, me decía ella. Y le salió su amigo, su amigo, porque ella vanagloria a su amigo su amigo Jesús Joaquín, su amigo Jesús Joaquín, ¿sí o no?

MD: Sí mija, yo por eso después de que me pasó lo que me pasó con la Contraloría con la gente de ahí… yo sinceramente contigo me siento con toda la confianza del mundo, pero yo ahí con nadie, tú me puedes ver andando con Guillermo, con el que sea, pero yo no hablo nada, o sea, porque el señor me dijo que guardara mi lengua porque cosas vería en este lugar. Yo todo los días me encomiendo a él y le digo: ‘señor ayúdame, guárdame’.

Roselyn: Así es, es respaldo, es respaldo.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.