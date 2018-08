Electricaribe: Gobernadores de la Costa rechazan aumento de tarifas

En busca de una salida definitiva a la crisis energética que afronta la Costa Caribe, en medio de las graves falencias de la empresa Electricaribe, los gobernadores de la región se reunieron con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; y la superintendente de Servicios Públicos, María Paula Jaramillo.

En la pequeña cumbre energética sostenida en la Casa de la Moneda, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, estuvieron presentes, además del agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, junto a sus homólogos, Eduardo Verano, del Atlántico; Édgar Martínez, de Sucre; Rosa Cotes, del Magdalena; y Tania Buitrago, (e) de La Guajira.

Turbay Paz expresó que fue acordado un trabajo articulado con el Gobierno nacional que, como primera medida, busca garantizar la financiación de $1,4 billones que se requieren para materializar la inyección financiera que necesita el suministro de energía en la Costa Caribe.

“Fue una reunión muy productiva con la ministra, que pudo conocer en voz de los gobernadores del Caribe nuestra preocupación frente al problema de Electricaribe. Hemos dejado claro que nuestro objetivo es que, después de toda nuestra lucha, podamos consolidar una salida definitiva. De igual forma, se ha expresado nuestro rechazo al aumento de las tarifas”, dijo Turbay.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que existen tres documentos Conpes (dos de $320.000 millones y otro de $735.000 millones), sobre los cuales debe enfocarse el Estado, como primera medida, para posteriormente trabajar de forma articulada en la llegada del nuevo operador.

“En este momento el balón está en la cancha del Gobierno nacional. Se tomó la decisión de intervención de Electricaribe y, entre todos, debemos rodear al Gobierno para lograr una salida definitiva”, puntualizó Verano.

La ministra manifestó su negativa a dar declaraciones hasta que haya un consenso en el Gobierno de Duque sobre la situación.

"Los costeños no vamos a pagar más en energía, no señor": Padauí

Varias voces de la bancada costeña en el Congreso de la República también rechazaron la postura del ministro de Hacienda, de aumentar las tarifas para mejorar el servicio de energía.

Uno de ellos, el representante a la Cámara por Bolívar, Hernando Padauí, expresó: “Ministro Carrasquilla, váyase con esa propuesta a otro lado pero a los costeños, a los caribeños, no nos van a poner a cargar los costos y las consecuencias de la ineptitud, la ineficacia y del robo constante que ha hecho Electricaribe desde el inicio de su operación y que ha contado con la indiferencia del Gobierno nacional”.

“No señor, no aceptamos continuar pagando tarifas elevadas y aún peor, que usted la propuesta novedosa que encuentre es aumentarlas más. Se equivoca usted ministro y la Costa Caribe no lo va a permitir. Rechazamos contundentemente la propuesta caracterizada por fría y sin ninguna creatividad. Qué horror que la brillante idea de un ministro sea sacarle más dinero a los colombianos y en este caso a la Costa Caribe por un servicio que no sirve”, advirtió Padauí.

Agregó que: “Ese servicio no va a funcionar si no hay cambio de operador con un nuevo estudio tarifario que permita la disminución de tarifas y que este proceso sea vigilado por las autoridades y entes de control. Vamos a dar la pelea, si nos toca salir a la calle a protestar y a rechazar pacíficamente este adefesio lo vamos a hacer. Vamos a defender al ciudadano y a los empresarios que están asfixiados con estas tarifas y tanta carga impositiva”.