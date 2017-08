"En Cartagena hay más de 2.000 construcciones ilegales": Cárcamo

Más de la mitad de las construcciones en Cartagena de Indias son ilegales. De acuerdo a las estadísticas de la Red de Veeduría Ciudadana “Derecho y Vida”, que dirige el odontólogo, César Cárcamo, recopiladas en las curadurías urbanas, Planeación Distrital y Control Urbano, desde hace décadas se vienen realizando construcciones sin el lleno de los requisitos e incluso violando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Según Cárcamo Camargo, hay algo desbordado en la ciudad con el tema de las construcciones ilegales porque se han creado mafias en todos los entes reguladores de las mismas.

“Va desde quien permite la legalización, los bancos, las notarías, oficina de Instrumentos Públicos y empresas de servicios públicos, etc. Esto no es nuevo, pues desde hace cinco años he venido denunciando reiterativamente las irregularidades evidentes en toda la ciudad, en lo que tiene que ver con las construcciones, lo que demuestra claramente que las administraciones anteriores han sido permisivas con estos mercaderes de la construcción”, dijo.

“ Entonces, pido a la Fiscalía y entes de control que investiguen a las últimas cuatro administraciones del Distrito para que se haga justicia, pues todas han permitido la construcción de adefesios en diferentes localidades de la ciudad. En barrios donde el POT permite edificaciones de dos pisos, pero se pueden observar edificios hasta de 8 y 10 pisos. Por eso me atrevo a decir que la mitad de las construcciones de esta ciudad son ilegales”, agregó Cárcamo.

El veedor aseguró que no es justo que busquen responsabilizar a Manuel Vicente Duque por el derrumbe del Edificio Portales de Blas de Lezo II, que ocasionó la muerte de más de 21 personas, pues la ley 1801 es clara al otorgar competencias puntuales y, obviamente, a los constructores.

“Nos preocupa el ataque que ha sufrido el alcalde, Manuel Vicente Duque, un hombre nacido en un barrio estrato 2 y que no representa la corruptela politiquera enquistada en esta ciudad, desde que propuso su nombre para ser elegido como Alcalde, y desde que se posesionó no lo han dejado avanzar con los macroproyectos de esta ciudad por los intereses mezquinos de las mafias políticas”, sostuvo.