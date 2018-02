"En Cartagena no podemos caer en la tentación del populismo": Araújo

El senador cartagenero del Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo Rumié, de 34 años, quien busca repetir curul, es administrador de empresas. Es miembro de la Comisión III Constitucional y de las comisiones accidentales de la Costa Caribe y Juventudes del Congreso. La última encuesta de Cifras y Conceptos lo colocó en el puesto nueve entre los mejores senadores del país.

Es hijo del exministro Fernando Araújo Perdomo con la pintora Rubi Rumié.

En el Senado se ha opuesto a la reforma tributaria y es el autor de un proyecto de ley que busca que la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano se realice bajo consentimiento informado expreso.

Asimismo es el autor de la ley que convierte a Mompox en Distrito Especial, Turístico e Histórico de Colombia.

Es autor del proyecto de ley que otorga subsidios a los discapacitados con enfermedades huérfanas; y del proyecto de ley que busca se apliquen sanciones severas a quienes se roban los recursos de la salud.

Ferviente seguidor, impulsor y defensor de las ideas del uribismo en el país, en diálogo con El Universal, dice que está dedicado “a trabajar por Bolívar, Cartagena y Colombia, defendiendo mis principios, defendiendo las tesis de un gobierno (el de Álvaro Uribe) que demostró eficiencia, cercanía y calidez con los colombianos”.

“Mi campaña empezó el 10 de marzo del 2014; hasta el 11 de diciembre de 2017 he realizado 195 visitas a comunidades; y desde esa fecha a hoy hemos hechos más de 60 visitas a comunidades; escuchando sus peticiones, sus preocupaciones, por su puesto no hemos tenido que llevar obras porque soy el único congresista en Bolívar que no hace parte de la coalición del Gobierno, de su mermelada corrupta”, dice el senador.

“Pero todas las peticiones de las comunidades las he transmitido a través de constancias, proyectos de ley o debates de control político”, agrega.

Sobre su trabajo en Bolívar dice que ha sido el único que ha insistido en la necesidad de resolver el problema de erosión en San Pablo y Tacamocho.

“Hemos presentado los indicadores de inseguridad en Cartagena y Bolívar; sin encontrar ningún eco en el gobierno nacional, desafortunadamente; es que Colombia ha tenido un muy mal gobierno, pero ahora tenemos la esperanza de que se acaba el 7 de agosto de 2018”, expresa el senador.

Explica que esa campaña cercana a la ciudadanía “ es la única forma de hacer campaña sin violar los topes, austera, sin necesidad de recurrir al clientelismo, nosotros reemplazamos el clientelismo por el amor a la ciudadanía”.

“Lo que hemos encontrado es cansancio de la gente por la politiquería tradicional, lo cual tengo que reconocer genera el riesgo del populismo; así fue que Venezuela eligió a Chávez; en Colombia y en Cartagena no podemos caer en esa tentación; por eso mi diálogo es franco y cuando puedo hacer una gestión, la hago, y cuando no puedo, se lo digo a la gente”, dice Araújo.

Dice que ser el cuarto en la lista del Centro Democrático, es una enorme responsabilidad.

Sobre cómo conseguir los votos en la lista abierta, dice que hace su campaña con propuestas. “No le gasto tantas neuronas a hacer cálculos políticos, a lo que sí le gasto tiempo es a cómo bajar los altos índices de delincuencia en Cartagena; al enorme problema de drogas y el aumento de ollas de microtráfico, por eso pienso que debemos contemplar la ley de extinción de dominio, motivando a la comunidad a denunciar; por eso propongo que aquellas comunidades que denuncien los lugares de microtráfico reciban como recompensa el inmueble al que se le aplique la extinción de dominio para obras como parques, preescolares o centros de salud”, expresa.

En materia económica propone impulsar la economía, “con un crecimiento superior al 5 %, una tasa de inversión superior al 30 % del PIB, para poder generar el empleo formal que requiere el país, además de mejores salarios”.

Como líder de la oposición en la pasada reforma tributaria, planteó como solución la rebaja de impuestos.

“Me opuse a la ponencia del Gobierno y propuse una alternativa: bajar impuestos y combatir la evasión, me derrotó el gobierno con sus mayorías enmermeladas, y aunque logré 165 proposiciones aprobadas, estas no contrarrestan el aumento perverso del IVA”.

Propone además una reducción de la tasa corporativa, “porque en Colombia la Tasa Efectiva de Tributación es 20 puntos más alta que el promedio de América Latina, de esa forma Colombia no va a ser capaz de generar empleo formal necesario”.

Araújo también tiene propuestas en salud y demás áreas. “Hago parte de la nueva generación de colombianos. Soy la renovación de la política y quiero seguir en esta batalla por Colombia y por mis convicciones”, dice.