En Córdoba Tetón desistieron de revocatoria

En el municipio de Córdoba Tetón, el comité que pretendía revocarle el mandato a la alcaldesa Karina Becerra Baños, bajo el nombre “Por un Córdoba con igualdad social”, presentó ante la Registraduría del Estado Cilvil el desistimiento para seguir con ese proceso.

Becerra Baños asegura que el comité promotor que buscaba quitarla del cargo a través de un referendo revocatorio no logró su objetivo porque la comunidad no estuvo de acuerdo con la iniciativa y por ello no alcanzaron a recolectar el mínimo de firmas que establece la ley para ese tipo de población.

“Estoy segura que el respaldo que me brindaron los cordobeses en no apoyar con su firma ese proceso es el reflejo del trabajo que he realizado desde que me posesioné como mandataria y que está enrutado en mejorar con inversión la calidad se vida de cada uno de ellos”, dijo la alcaldesa.

“Las revocatorias no le hacen bien a la democracia, lo único que provocan es atraso en la ejecución del Plan de Desarrollo municipal, a través del cual se plasman las soluciones a cada una de las necesidades que tienen las comunidades tanto urbanas como rurales”, agregó.

Para poder realizar el referendo revocatorio de mandato, el comité que lo impulsaba debía presentar ante la Registraduría por lo menos 1.700 firmas válidas que avalaran la intensión y poder convocar a una nueva elección.