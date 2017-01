En la tumba de Fidel, Piedad Córdoba anunció candidatura presidencial

En la mañana del sábado, Piedad Córdoba se dirigió a la tumba de Fidel Castro inmediatamente después de aterrizar en Santiago de Cuba. Según los medios locales, la abogada y política colombiana pretendía manifestar ante los restos del líder cubano su deseo de ser candidata a la Presidencia de Colombia en las contiendas de 2018.

“He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que me ilumine con su energía y me de la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”, dijo Córdoba, quien presentaría su candidatura con el movimiento Poder Ciudadano.

Según el portal oficialista cubano Cubadebate, Córdoba confesó ante los presentes por qué viajó hasta la isla para anunciar su candidatura:

“Haber estado en sus honras fúnebres fue necesario, pero era mucho más importante venir a estar aquí con él y a decirle que él vive y la lucha sigue. Fidel para mí es muy especial, tuve el inmenso honor de estar con él en varias oportunidades, de recibir su apoyo y acompañamiento cuando me sacaron del Congreso, cuando me inhabilitaron y en la persecución tan espantosa que hubo en mi país”.

Además, la exsenadora agregó:

“Estoy aquí porque no solamente seguiremos la lucha que él comenzó sino porque tenemos la obligación de defender ese legado, que es el legado de la humanidad, de la solidaridad y del internacionalismo. Como él mismo decía, un revolucionario no se cansa, no se pensiona, jamás espera absolutamente nada distinto a lo que significa la gratificación de la lucha”.

Este domingo, la misma Piedad Córdoba publicó las fotos de su viaje al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, donde no solo reposan los restos de Fidel Castro, muerto el pasado 25 de noviembre, sino también de otros íconos de la Revolución Cubana como José Martí, Emilio Bacardí y Mariana Rajales.