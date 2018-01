"En mi familia no hay ningún asomo de corrupción": Marta Arrázola

Marta Arrázola es hermana del pastor Miguel Arrázola, y está aspirando a la Cámara por el Centro Democrático. Dice que está muy orgullosa de la comunidad religiosa a la que pertenece, porque “ha impactado positivamente en la región. Con la labor desarrollada por mi familia desde hace 20 años, hemos restaurado indigencia, personas en extrema pobreza, vamos a las comunidades con las llamadas ‘rutas de la alegría’ con un equipo interdisciplinario de profesionales”.

Para la candidata la labor de los Arrázola “ha superado a las de las casas políticas que en 25 años no han hecho nada por Bolívar a parte de comprar sus conciencias con un sancocho o comprarles el voto”.

“Soy de una familia de gente trabajadora; mi papá trabajó 50 años, 37 en Ecopetrol, es conocido por eso, un luchador que logró sacar a sus hijos adelante. Mi hermana, María del Rosario, la nena Arrázola, es periodista, toda la vida ha trabajado durísimo y en momentos de crisis de mi familia, ella ha estado ahí apoyándonos”, cuenta.

La candidata expresa que lleva trabajando cerca a Álvaro Uribe 12 años, con su esposo Luis Lorduy, ayudando a conformar el partido Centro Democrático. “Acepté integrar la lista dispuesta a trabajar a través de tres pilares: principios, valores y derechos de la familia. Un día desperté y acepté ese propósito de Dios y desde entonces he recibido apoyos de muchos frentes; en El Carmen de Bolívar 9 pastores me están brindando su apoyo; y desde toda la comunidad en el departamento; hemos ido conformando un equipo; pero les he dicho a los miembros de la iglesia Ríos de Vida que quienes me quieran apoyar lo hagan, no como una imposición”, explica.

Para Arrázola algunos detractores crearon esa idea del dinero alrededor de la familia y del pastor.

“No tengo los recursos que podrían pensar; eso es una gran mentira. A quienes me vayan a pedir plata les digo que lo que tengo son proyectos, planes y deseos con que pagar. En mi familia no hay ningún asomo de corrupción o deshonestidad. Por eso vamos a luchar por un voto de opinión, contra la compra del voto: conozco el presupuesto que hay para la educación, la salud, sobre eso vamos a trabajar para que se invierta todo y no pare en las manos de los políticos corruptos”, dice.

“El concepto sobre el dinero de Miguel es lo que la gente que nos persigue quiso dejar en la mente de algunas personas. Él vive en arriendo, no tiene casa, está construyendo un templo para la labor que le habló y encomendó Dios, propósito que ha excedido”.

“A mí me dijeron que necesitaba para mi campaña $2.500 millones que son las cifras de la corrupción; si los tuviera se los diera a mi hermano para que construya su templo. No tenemos recursos, solo a la gente, vivimos del trabajo que hemos hecho no del presupuesto de nada ni nadie; y lo que pretendo para llegar a la Cámara es cambiar la mentalidad de la gente a través de un golpe de opinión fuerte”, puntualiza la candidata 106 en el tarjetón del Centro Democrático.